El pedido de renuncia a una ministra amenaza con romper la alianza de Lacalle Pou

El Presidente le pidió la renuncia a su ministra Irene Moreira/ Foto: @Mvot_Uruguay

Comienzan las fisuras en la coalición de gobierno

Presidente Luis Lacalle Pou / Foto: Victoria Gesualdi

Pérdida de poder en el Senado La eventual ruptura dejaría al oficialismo con una mayoría muy ajustada en el Senado (14 bancas, contra 13 del Frente Amplio y 3 de CA) y algo más aireada en Diputados (46 de la alianza, 42 frenteamplistas, 10 de Cabildo y 1 de los ecologistas).

La coalición de gobierno en Uruguay quedó en estado de ebullición ante el pedido de renuncia que elle hizo a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, por adjudicar una propiedad en forma directa a una militante de Cabildo Abierto (CA) y la amenaza de esta fuerza de ultraderecha de abandonar la alianza, decisión que analizará el lunes.Moreira, además esposa del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se reunió con Lacalle Pou para dar sus explicaciones sobre el caso y a la salida de ese encuentro defendió su accionar ante la prensa., expresó Moreira, que destacó que tanto Lacalle Pou como el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, entendieron "perfectamente" la situación.Pero trascendió que el presidente le pidió la renuncia a Moreira, decisión que, además, ratificó después de que varias figuras de CA dieran una conferencia para defender el accionar de la ministra cuestionada.El pedido de salir del cargo fue confirmado por el diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto:, dijo al canal 12.El caso por el que es señalada Moreira comenzó a fines de 2021, cuando la cartera que dirige abrió el llamado para realizar un sorteo de viviendas ubicadas cerca de la zona céntrica de Montevideo.Pese a esta convocatoria, la militante de Cabildo Abierto recibió por adjudicación directa un departamento de dos ambientes., escribió la secretaria de la funcionaria en un correo electrónico enviado al director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta Gómez, de acuerdo a una investigación de radio Universal.Fuentes del Ministerio de Vivienda indicaron que el procedimiento realizado no es ilegal ni incumple ninguna norma, ya que existe una reserva de departamentos para ser otorgados a personas en casos de vulnerabilidad y resaltaron que este caso cumplió con todos los requisitos.El sitio del diario El Observador dio la versión de que, tras la conferencia de CA, Lacalle Pou llamó primero a Manini Ríos para pedirle que reemplazara a Moreira y, ante la negativa del exjefe del Ejército, el propio mandatario se comunicó con la ministra para solicitarle el paso al costado.Ante la prensa, en el Congreso, Manini Ríos había asegurado que hasta el momento Lacalle Pou no había "hablado" con Moreira, y tras enfatizar que la secretaria de Estado no había cometido "ni una irregularidad", y presentar una circular de 2009 que entienden justifica legalmente su accionar, solicitó al presidente que analizara la situación., se quejó el senador.Y consideró que como lo que hizo Moreira al frente del ministerio es “claro”, la situación “lleva a pensar que esta decisión del presidente de la República no puede ser basada en este hecho puntual”.“Estamos pensando que lo que molestan realmente son las posturas de Cabildo Abierto, las propuestas de Cabildo Abierto, y lo que hizo Cabildo Abierto para mejorar la reforma de la seguridad social”, apuntó el exmilitar.Y dejó otras dos frases que parecieron amenazas de ruptura: “Vamos a ir a fondo” y “Capaz son otras las cosas que le quieren cobrar a CA”.El partido se reunirá el lunes para decidir los próximos pasos y el jefe de la bancada del Senado, Guillermo Domenech –además titular formal de la fuerza-, fue el que le puso palabras a la posibilidad de romper la alianza oficialista: se declaró a favor de tomar “medidas más radicales” y planteó la “separación” de la coalición.“Seguramente no lo voy a plantear yo solo”, amplió Domenech, que juzgó al pedido de renuncia de Moreira como “una medida absolutamente injustificada”, en declaraciones a radio Carve.Cabildo Abierto logró en las elecciones de octubre de 2019, con Manini Ríos como candidato a la presidencia, algo más del 11% de los votos, con lo que alcanzó 3 bancas de senadores y 10 de diputados.Para la segunda vuelta se alió con los partidos nacional, Colorado, de la Gente e Independiente en la coalición que ahora es gobierno.Aunque nunca con este nivel de gravedad, no fueron estas las primeras diferencias de Cabildo con sus socios de la alianza: la fuerza tuvo una postura diferenciada y crítica del Gobierno en materia de reestructuración de deuda, impuso varios cambios a la reforma previsional bajo amenaza de no votarla y generó fuertes ruidos internos cuando propuso indemnizar a las víctimas de la guerrilla de los 70 y 80.