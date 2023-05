Lanús busca hacer valer su localía ante Huracán

Foto: Ramiro Gómez

⚠️ ENTRADAS LANÚS-HURACÁN



📌 COMPRÁ TU ENTRADA ONLINE ACÁ 👉 https://t.co/bDRupJTBOz

📌 Venta presencial: sólo mañana de 10:00 a 16:15 en la Sede, disposición Aprevide



🚌🎟️ Mañana conseguí tu combo entrada + traslado para el partido con Sol de Mayo, de 10:00 a 16:15 en la Sede… pic.twitter.com/RMIDidwr3n — Club Lanús (@clublanus) May 5, 2023

Probables formaciones

, que volvió al triunfo luego de nueve compromisos sin hacerlo, en uno de los partidos a celebrarse este sábado por la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).Lanús tiene 22 puntos y en este momento clasifica para la Copa Sudamericana 2024, con cuatro fechas sin derrotas (dos triunfos y dos empates) y con Leandro Díaz con ocho tantos, a uno de Mateo Retegui, de Tigre, el líder de la tabla de goleadores.En la fecha pasada el "Granate" no jugó ante Unión como visitante a causa de las fuertes ráfagas de viento que dañaron el estadio 15 de abril.·El equipo de Frank Kudelka está lejos de la punta y no consigue ser regular en su rendimiento por eso el objetivo pasa por la clasificación a una copa internacional y engrosar el promedio que no hace mucho se había transformado en una preocupación.Huracán, que durante la semana igualó de local 1-1 ante Danubio de Uruguay, por la Copa Sudamericana, por fin logró un triunfo en la Liga en la fecha pasada superando a Arsenal en Parque de los Patricios, cortando una racha de nueve partidos sin ganar.La doble competencia del equipo que dirige Diego Dabove se hace sentir y por ello, tras un muy buen inicio, perdió el invicto en la séptima fecha, ahora suma 16 unidades quedando por debajo de mitad de tabla.En el historial manda Huracán luego de 121 partidos con 56 triunfos contra 42 derrotas y 23 empates.: Lucas Acosta; Juan Cáceres, Cristian Lema, José Canale y Brian Aguirre; Luciano Boggio, Tomás Belmonte y Lautaro Acosta; Franco Troyanski y Leandro Díaz, Franco Orozco. DT: Frank Darío Kudelka.: Lucas Chaves; Iván Valenzuela, Fernando Tobio, Gastón Sauro y Guillermo Benítez; Santiago Hezze y Federico Fattori; Gabriel Gudiño, Lucas Castro y Juan Gauto; Matías Cóccaro. DT: Diego Dabove.: Fernando Rapallini.: Jorge Baliño.: Lanús.: 15:30: ESPN.