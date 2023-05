"Tenemos fe que alguien podrá reconocer al femicida", confía la familia de Susana Cáceres

Difunden imágenes para intentar identificar al sospechoso del abuso y femicidio de Susana Cáceres VER VIDEO

Pedido de la fiscal Las imágenes fueron difundidas por la fiscal Luisa Pontecorvo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Moreno, quien solicitó que cualquier persona que tenga información sobre el sospechoso, al que se lo observa en una bicicleta y junto a la víctima Susana Cáceres, se comunique con los investigadores policiales de la comisaría de Villa Trujui al (0237) 481 3885 o de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno al (0237) 485 0043.



Los familiares de Susana Cáceres, la mujer violada y asesinada en noviembre del año pasado en el partido bonaerense de Moreno, se mostraron confiados en que algún vecino pueda aportar información sobre el femicida, luego de la difusión de una serie de videos e imágenes en las que se observa a un hombre caminando con la víctima momentos antes de su desaparición."Estábamos a la espera de que se hagan públicas estas imágenes. Queríamos que se conozca la fisonomía de este hombre para ver si alguien lo reconoce", dijo a Télam Adriana, una prima de la mujer asesinada, quien expresó su confianza "en que algún vecino, algún familiar, o un conocido, pueda reconocerlo y aportar los datos a los investigadores"."Las imágenes no tienen la mejor nitidez y el rostro no se llega a observar de la mejor manera, pero en una de las imágenes que tiene mejor luz quizá alguien lo puede reconocer. Tenemos fe", agregó Adriana, quien señaló que en uno de los videos en los que se lo ve al sospechoso regresar en la bicicleta, "lleva la visera fucsia que Susana tenía cuando salió de su casa"."Los investigadores dijeron que el perfil de este tipo de personas es la de un psicópata, que puede aparentar ser un trabajador bueno, comete este tipo de delitos aberrantes y se lleva una prenda de la víctima como premio", dijo la familiar de la mujer asesinada.Cáceres, mamá de cuatro hijos, salió de su casa de la localidad de Villa Trujui la tarde del martes 8 de noviembre del año pasado y dejó a la menor de sus hijas, una beba de un año y medio, al cuidado de su madre."Ahí vengo má", le dijo a la mujer antes de ir a vender unos electrodomésticos para pagar una deuda que tenía.Su cuerpo fue encontrado el 10 días después en un descampado a la vera de río Reconquista, en Moreno, y por el crimen había sido detenido un sospechoso que, luego, se comprobó que no tenía relación con el hecho y fue liberado.Este jueves, la fiscal Pontecorvo dio a conocer una serie de imágenesEn primeros dos, se observa a un hombre vestido con una remera negra y pantalón gris y zapatillas blancas, a bordo de una bicicleta del tipo Mountain Bike de mujer con un asiento para niños en la parte trasera de color gris.El tercer video de más de dos minutos de duración registra a la distancia al mismo sospechoso junto a su bicicleta caminando y conversando con la víctima, alrededor de las 19.10, en el cruce nuevamente de la calle Quiroga y la avenida Néstor Kirchner.y la existencia de un video que registró su paso a las 15.36 de ese mismo día, circulando a pie sola por calle Lincoln y Pedro Echagüe, de Moreno, con la misma ropa que fue secuestrada junto al cadáver y con una visera fucsia.Los últimos dos videos son de las 20.26 y tienen imágenes del hombre cuando regresa solo y lleva la visera fucsia en el manubrio de la bicicleta.En tanto, a casi cinco meses del hecho, la fiscal Pontecorvo espera algunos resultados de pruebas complementarias a la autopsia realizada al cuerpo de la mujer para poder avanzar en la pesquisa, entre ellos el ADN de los restos hallados en la ropa interior de la víctima.La data de muerte establecida por los especialistas fue de entre 7 y 10 días previos al hallazgo del cuerpo, coincidente con la fecha de la desaparición de la mujer, el 8 de noviembre último.Si bien inicialmente los pesquisas creyeron que el lugar donde fue encontrado el cadáver era una escena secundaria, es decir que lo habían descartado allí luego de cometer el asesinato en otro sitio, con la declaración de la forense que realizó la autopsia y visitó la escena del hallazgo, esa hipótesis cambió.Es que la especialista consideró finalmente que el lugar del hallazgo del cuerpo fue también el lugar del femicidio, dijeron los voceros.