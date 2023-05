Almirón piensa en una línea de cinco defensores y Fabra estará entre los convocados

Frank Fabra / Foto: Eva Cabrera.

El entrenador de Boca Juniors,para jugar el Superclásico este domingo en el Más Monumental, mientras quevolvió a hacer fútbol en la mañana del viernes con los que no jugaron en Chile y estará entre los convocados para jugar por la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF)Los futbolistas que vienen de jugar en Santiago de Chile, que el jueves tuvieron la tarde libre, hicieron ejercicios regenerativos, y el cuerpo técnico realizará recién el sábado una práctica de fútbol para dar una idea del once que jugará ante River.Según pudo averiguar Télam, el técnico -que viene de conseguir tres victorias consecutivas y que pasa por su mejor momento desde que asumió el 9 de abril pasado- tiene la idea de armar una línea de cinco defensores como lo planteó en la parte final ante el campeón trasandino.En este dibujo táctico, se piensa en las proyecciones de, cuando el equipo pase a la ofensiva, y queden solo tres en línea de atrás.En relación al partido del miércoles último, hay un cambio obligado que es la ausencia de Martín Payero , quien está suspendido en la Liga por haber visto la tarjeta roja ante Racing en la fecha pasada.El exBanfield, expulsado el fin de semana pasado en la victoria por 3 a 1 sobre Racing Club en La Bombonera, es uno de los futbolistas más destacados del breve ciclo de Almirón en Boca, al margen de que no tuvo una buena prestación en el triunfo frente a Colo-Colo por 2-0 en Chile Si utiliza la táctica de cinco defensores, con la inclusión decomo un tercer zaguero por izquierda, en lugar de Marcelo Weingandt, pasando Luis Advíncula como marcador extremo por el sector derecho, en la mitad de la cancha podrían estar Ezequiel Fernández o Cristian Medina en lugar de Payero.De ser así una posible alineación sería con Sergio Romero; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Equi Fernández o Cristian Medina; Luis Vázquez y Sebastián Villa.En su primer encuentro como entrenador de Boca, en la derrota ante San Lorenzo de visitante por 1 a 0, Almirón también estableció una línea de cinco defensores.Tampoco debería descartarse la opción de que juvenil Valentín Barco, otro punto a favor del entrenador, pueda desplazarse a la mitad de la cancha y en ese caso Valentini o Agustín Sandez pasarían a la posición de marcador izquierdo.Frank Fabra, el titular por historia en ese puesto, fue probado hoy en el predio de Ezeiza, con los futbolistas que no jugaron ante Colo-Colo.El futbolista colombiano está en buenas condiciones físicas, sólo le falta ritmo futbolístico, por lo cual estaría en el banco de los suplentes. El cuerpo técnico seguirá su evolución de acá al superclásico.Fabra no juega desde el 9 de abril cuando sufrió una lesión en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha en la derrota ante Colón de Santa Fe, correspondiente al ciclo interino de Mariano Herrón.La buena noticia del día fue quevolvió a estar en una práctica de fútbol formal después de haber sido operado en octubre del año pasado de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, tras lesionarse en el partido ante Sarmiento de Junín en la victoria xeneize por 1 a 0.Los más optimistas piensan que el capitán y referente del plantel puede estar entre los futbolistas que viajarán a Colombia para jugar el 24 de este mes ante Deportivo Pereira por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores.El equipo que alineó Almirón hoy fue con Javier García; Joaquin Acosta, Lautaro Di Lollo, Rojo y Frabra; Diego Gonzalez, Esteban Rolón y Oscar Romero; Norberto Briasco, Miguel Merentiel y Nicolas Orsini.El plantel boquense vuelve a las prácticas mañana desde las 10 y por la tarde quedará concentrado en un hotel del barrio de Monserrat.El sábado a partir de las 11 se jugará el "aperitivo" en el superclásico de la categoría reserva que se disputará en el predio de Ezeiza y se puede seguir en forma gratuita en la página www.lpfplay.com de la LPF.