La Antigua Jazz Band celebra 55 años con la intención de "seguir trascendiendo en el tiempo"

La Antigua Jazz Band celebrarásus 55 años de existencia con un recital donde desde Duke Ellington hará un repaso por su aporte a la escena local del género y continuará con la premisa de una presencia sonora que su director, Pablo Scenna, define como “la decisión y el deseo de que el grupo trascienda en el tiempo”., postula a Télam el guitarrista y banjista del conjunto.La Antigua Jazz Band fue fundada en 1968 por ocho integrantes de la legendaria Guardia Vieja Jazz Band, que entonces cumplía dos décadas de actividad para así continuar con la difusión del jazz de origen negro en el país.Tras su debut del 26 de abril de 1968 en el porteño cine Arte, fue sumada al elenco estable del local nocturno “Botica del Ángel” y desde entonces mantiene una actividad permanente y reconocida a nivel local e internacional.Como cultora de la música afroamericana, en el repertorio de la agrupación figuran obras de Joe King Oliver, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton y Duke Ellington para cuyo abordaje recurre a instrumentos no tradicionales, como el Blue Blowing y el Kazzo, Washboard.Ese recorrido que logró superar los cambios en su formación, está plasmado en el libro “Antigua Jazz Band” que el músico Pablo Scenna urdió junto al profesor en letras y escritor Pablo Gissara y que también será motivo de reunión en “Un concierto con historia”, tal el título del espectáculo que mañana desde las 21 se desarrollará en la sala sita en Paraguay 918.Bajo dirección de Scenna y con únicamente el trompetista Rolando Vismara como sobreviviente de la formación original, el grupo reúne en la actualidad además a Sebastián Álvarez (saxo alto, soprano y clarinete), Julio Juan (saxo alto y clarinete), Gonzalo Martínez (saxo y clarinete), Facundo Torella (saxo tenor), Santiago Avayú (trompeta), Sergio Canaves Dudik (trompeta), Mariana Agustina Ferro (trombón), Lucas Ferrari (piano), Leonardo Páez (contrabajo), Martín Parrilla (batería) y Daniel Romano (tuba).- Implica tener presente la estética y la cultura que inspiró y generó su creación hace 55 años y asumir el mismo compromiso de aquellos jóvenes de los años ‘60 que gracias a su entusiasmo crearon una de las orquestas más importantes de nuestro país. El objetivo fue siempre el de difundir el jazz de origen negro, mantener la tradición jazzística respetando y valorando la estética que le dio origen, sin lo cual no hubiese existido mucha de la música que surgió después.- Los primeros integrantes de la orquesta eran amantes del jazz que se reunían periódicamente para escuchar, comentar y analizar cuanta grabación llegaba a sus manos. De a poco fue creciendo en ellos la fantasía de formar parte de una orquesta. La formación de la Antigua Jazz Band significó concretar esa fantasía y darle trascendencia en el tiempo. Hoy en día representa un grupo de músicos que sigue estudiando, intentando perfeccionarse, tratando de asimilar una cultura. Por otro lado representa a un grupo que sigue inspirando a las nuevas generaciones que se interesan por la música que hacemos.- En el libro se registraron testimonios y anécdotas de algunos de los músicos que han pasado por la Antigua en todas las épocas. Desde los que la formaron, autodenominados "Los raros" porque el jazz no era la música que consumían la mayoría de los adolescentes y jóvenes de entonces, y de los más jóvenes y últimos músicos que se han incorporado, a los que también podríamos llamar "raros" por la misma razón, quienes confiesan haber sido cautivados e inspirados por las interpretaciones de la banda. Todo ello acompañado de registros fotográficos que retratan distintos momentos en la historia de la orquesta. Algunos de ellos muy importantes y trascendentes con músicos de las orquestas de Duke Ellington o Lionel Hampton.- El jazz en todas sus formas está muy vigente en la Argentina. El jazz de todas las épocas tiene sus exponentes que mantienen vigente la actividad musical/social. También hay quienes se dedican a la danza que nació junto con esta música. Algunos empresarios apuestan a esto y abren locales donde se puede escuchar y/o bailar mientras se bebe o come algo. Incluso traen músicos extranjeros. Lamentablemente no son muchos. Por la densidad de población debería haber más, pero la situación económica condiciona. Sabemos que toda manifestación cultural es producto de una época y de las influencias socioeconómicas en una sociedad. Por eso el rol de la Antigua es el de mantener viva la tradición, aquel folclore, y disfrutamos cada show. Eso nos da energía para seguir renovando el repertorio y pensar en nuevos proyectos.- Miles Davis dijo: "Todos los músicos de jazz deberían reunirse algún día para arrodillarse y dar gracias a Duke Ellington". Sin duda Duke Ellington es uno de los compositores más grandes que haya dado el jazz. Además, fue un gran orquestador que logró tener un sonido propio. Desde sus comienzos Antigua Jazz Band se inclinó por su estilo, por su sonido. Por eso nuestro repertorio está colmado de sus obras de distintas épocas. No obstante, siempre hemos tenido presentes las primeras manifestaciones jazzísticas, incluso aquellas que se hicieron antes de que a esta música se la llame "jazz". Y en el concierto del sábado interpretaremos composiciones más tradicionales que van desde obras de Jelly Roll Morton, considerado por muchos como el creador del jazz, a repertorio de las orquestas de Charlie Johnson, McKinney Cotton Pickers y la Original Jazz Band de Tinny Parham.