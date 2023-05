"Hubo gente que gobernaba a control remoto, desde algún barrio porteño"

Kicillof inauguró la Casa de la Provincia en Baradero VER VIDEO

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo este viernes que, en referencia a María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio, y advirtió sobre los dirigentes que "quieren dinamitar lo que el Estado tiene hoy y no quieren que sigamos expandiendo los derechos"."Es importante volver a jerarquizar la gobernación, porque hubo gente que gobernó la provincia a control remoto, que no pisaba la gobernación y no pisaba la ciudad de La Plata, nuestra ciudad capital y la gobernaba desde algún un barrio porteño, como si la provincia de Buenos Aires fuera subalterna, secundaria y para marginar", afirmó Kicillof, al inaugurar la primera Casa de la Provincia, en el municipio de Baradero.En ese marco, afirmó: "" y anunció: "Vamos a hacer una Casa de la Provincia en cada distrito"."Esto tiene que ver con el arraigo, con que vivir en el interior de nuestra Provincia no sea lejos de todo. Con la posibilidad de acceder a los mismos derechos por igual., somos todos bonaerenses", remarcó el mandatario provincial.La Casa de la Provincia de Buenos Aires en el municipio de Baradero es un espacio que albergará las principales delegaciones gubernamentales y brindará un mayor acceso de los servicios a los ciudadanos de cada localidad."Esta casa de la provincia es un proyecto votado por los legisladores y también defendido. Hay quienes quieren dinamitar el Estado y están los que no quieren que sigamos ampliando derechos y querían que esto siguiera siendo un baldío", dijo Kicillof al inaugurarla, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente municipal de Baradero, la ministra de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez, el ministro de Infraestructura y Servicio Público, Leonardo Nardini, y el subadministrador del Instituto de la Vivienda, Rodolfo Masera., expresó y añadió que "cada una de las obras para Baradero fueron decisiones y pedidos de un intendente que sólo piensa en su pueblo".Por su parte, Alvarez Rodríguez dijo que la gestión del gobernador "tiene innovación" porque " crea soluciones nuevas a los problemas de los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires" y recordó: "Hay 78 casas de la provincia en marcha, y la eficiencia es que los trabajadores estén bien, y por sobre todas las cosas que seamos capaces de garantizar sus derechos".El intendente de Baradero, Esteban Sanzio, por su parte, afirmó que la nueva casa de la provincia en el municipio "es la posibilidad de tener prestaciones que los bonaerenses merecen" y destacó que la construcción del edificio "generó trabajo genuino".Según explicaron desde el gobierno bonaerense, las Casas de la Provincia apuntan a centralizar las delegaciones de organismos públicos provinciales en un solo lugar para que las vecinas y vecinos puedan realizar sus trámites administrativos de manera sencilla, accesible y cercana, sin necesidad de recorrer largas distancias.Además, mejorarán las condiciones laborales de las y los trabajadores estatales, asegurando espacios de trabajo adecuados y saludables.La Casa de la Provincia inaugurada hoy en Baradero se ubica en un nuevo edificio ubicado en la calle Bulnes 1016, en el que los vecinos podrán realizar gestiones referidas al IOMA, Registro Provincial de las Personas, el IPS, ARBA y el Ministerio de Trabajo; a la vez que incluye una oficina administrativa del Ministerio de las Mujeres.