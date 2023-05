Yanotti: "Desde que empezó la segmentación no se quitó ni un peso de subsidio"

La quita de asistencia que se implementará a partir del corriente mes para el segmento residencial nivel 1 o quienes no lo hayan solicitado.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, afirmó que "desde que empezó la segmentación no se quitó ni un peso de subsidio" a las boletas de electricidad y gas, al referirse a la quita de asistencia que se implementará a partir del corriente mes para el segmento residencial nivel 1 o quienes no lo hayan solicitado."Hay un decreto que preveía una quita paulatina de subsidios y se logró estirar, pero trimestralmente la Secretaría de Energía establece los precios mayoristas de la electricidad y resolvió también que el segmento residencial nivel 1, personas que tienen registrados ingresos por más de tres y media canastas básicas ($ 670.000), va a dejar de tener subsidios, al igual que los que no lo solicitaron", explicó Yanotti.En declaraciones a El Destape Radio, el funcionario aclaró que"Desde que empezó el programa de segmentación no se ha quitado ni un peso de subsidio", aseguró Yanotti, con lo cual, agregó: "van a seguir llegando facturas sin esta quita de subsidio".Por otra parte, remarcó que "no hay ningún avance sobre la intimidad o sobre los derechos de resguardo fiscales o bancarios de los usuarios, ya que lo que se hace es cruzar con los que ya existen, lo que ya es público"., manifestó el funcionario, a lo cual reiteró: "Eso se respeta y los únicos datos que se cruzan son los que ya son públicos".