“Las argentinas y los argentinos no van a tener que sufrir un ajuste" en 2024

Gasoducto Néstor Kirchner. Foto: INTI

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró este viernes que en 2024 “y dijo que, ya que "si eso se hace es porque alguien lo quiere hacer y no porque sea necesario en la Argentina”.“El año que viene, terminada la sequía, no teniendo el faltante de 20.000 millones de dólares que provocó esta situación climática y concluido el Gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a permitir mejorar claramente la ecuación energética, la Argentina va a tener un muy buen año económico", manifestó Rossi en sendas entrevistas con Canal 12 de Córdoba y Diario La Jornada de Chubut.En ese mismo sentido, afirmó que en 2024“No van a tener que sufrir los argentinos un ajuste. Algunos plantean que sí. Yo les quiero decir a mis compatriotas que si eso se hace es porque alguien quiere, pero no porque sea necesario en la Argentina el próximo año”, agregó el funcionario en referencia a los candidatos de la oposición que plantean una dolarización o medidas que impliquen una fuerte reducción del presupuesto destinado a áreas sensibles como educación, salud y desarrollo social.En ese orden, el jefe de Gabinete consideró que sin sequía y con el Gasoducto Néstor Kirchner en funcionamiento el país tendrá, lo que va a generar "una balanza comercial favorable"."Con esos recursos en el Banco Central se podrá hacer todo lo que cuesta mucho más hacer ahora: política de crecimiento económico y sobre todo redistribución del ingreso”, añadió.Para finalizar, Rossi dijo que espera que durante el proceso electoral se puedan "discutir claramente" cada uno de esos temas."El 2024 va a ser un buen año para la Argentina y para los argentinos, yo creo que el país tiene un futuro venturoso”, concluyó.