Brahms, Dvorak y el ballet llegan al Konex en un festival de música clásica

El 8° Festival de Música Clásica se desarrolla hasta el domingo inclusive en la Ciudad Cultural Konex.

🎶8° Festival Konex de Música Clásica 2023



📆 Del 4 al 7 de mayo

📌 En @CCKonex

🎫 Tickets desde $2000 en https://t.co/A9rgS6VWTC

👉 Programa completo en https://t.co/Pc4QVsub6B pic.twitter.com/xObTDMDz3N — Fundación Konex (@FundacionKonex) April 12, 2023

"Creo que hemos podido generar un espacio de música clásica en la agenda de Buenos Aires. La asistencia no es solamente del público en general, sino también de muchos estudiantes de música de los conservatorios, a los que les brindamos un amplio cupo para que vengan de manera gratuita"

"Una característica de la música clásica es, justamente, su carácter “clásico”, en el sentido en que permanece en el tiempo a lo largo de las generaciones. Es una música que, aunque concebida hace siglos atrás, no pierde su encanto y atracción"

La música clásica sale de sus ámbitos tradicionales con el 8vo. Festival Konex de Música Clásica, que se desarrolla hasta el domingo inclusive en la Ciudad Cutural Konex, en un evento dedicado a Johannes Brahms, Antonín Dvořák y a los grandes compositores de la música gitana."Al pretender llegar a nuevos públicos para que se acerquen al género, buscamos elegir a los mejores y más conocidos compositores de todos los tiempos, y optamos por brindar a los concurrentes sus obras más afamadas. Ante todo, la elección es la de un programa musical agradable, alegre y cautivante", explicó a Télam elIniciado el jueves, el festival proseguirá este viernes a las 20 con la, luego tendrá continuidad el sábado cony protagonizada por las, mientras que el domingo será laEn las ediciones anteriores, se realizó un Grandes Maestros en 2015, Mozart en 2016, Beethoven en 2017, Bach, Vivaldi y el Barroco en 2018, Chopin y el Romanticismo en 2019, Tchaikovsky y la Escuela Rusa en 2021 y Verdi, Wagner y la Lírica en 2022."Para 2024 ya estamos pensando en un posible Bizet y la Música Francesa. Y en cuanto a los artistas, es clave convocar a los mejores de cada rubro; desde los directores de orquesta, pasando por los solistas, las voces o los bailarines. Hemos llegado a tener incluso artistas internacionales", comentó Ovjesevich.Este viernes el, conjunto de cuerdas, junto aal piano y a la consagrada mezzosoprano, llevarán adelante la Gala Gitana. En violín estará, promesa que se destaca por la ejecución de un repertorio rico y complejo. Interpretará obras de Saint-Saëns y Sarasate.Participa también, pequeño estudiante de 9 años, quien actuará junto a su maestro, eximio músico y destacado pedagogo, formador de grandes artistas argentinos. El repertorio de la noche de este viernes cuenta, además, con, entre otros.El sábado será el turno de La compañía Buenos Aires Ballet, que se presenta bajo la dirección artística de Federico Fernández, con coreografías suyas y de Emanuel Abruzzo.y a primeras figuras del Ballet Estable del Teatro Colón y del BAB. Dividida en dos partes, en la primera presentará coreografías para una selección de obras de Brahms y en la segunda para obras de Minkus, Pugni y LisztEl cierre del festival será el domingo con la Gala Sinfónica dedicada a Dvořák, en la que se presentará lay con la presencia del violonchelista. Se interpretarán, entre otras obras, el Concierto para Violonchelo y Orquesta y la Sinfonía N°9 “Nuevo Mundo”. Verdi formará también parte del programa con una versión instrumental del Coro de Gitanos de “Il Trovatore”.- Una característica de la música clásica es, justamente, su carácter “clásico”, en el sentido en que permanece en el tiempo a lo largo de las generaciones. Es una música que, aunque concebida hace siglos atrás, no pierde su encanto y atracción. En este sentido podemos hacer un paralelismo con la literatura: aparecen muchos autores y libros, pero los clásicos están siempre vigentes. Convencidos de esta idea, creemos que siempre hay un público por ganar y conquistar para la música clásica. Su calidad y belleza son inigualables.- Es realmente muy bueno. Año a año convocamos a una buena cantidad de gente; algunos que ya vinieron a las ediciones anteriores, otros que vienen por primera vez. Creo que hemos podido generar un espacio de música clásica en la agenda de Buenos Aires. La asistencia no es solamente del público en general, sino también de muchos estudiantes de música de los conservatorios, a los que les brindamos un amplio cupo para que vengan de manera gratuita. Además, venimos convocando también a escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires para que disfruten, en el marco del festival, de un espectáculo infantil. Por supuesto de manera gratuita. Todo esto nos llena de satisfacción.- Queremos tener una mirada positiva en relación a este tema. Para eso trabajamos. Sin embargo, no podemos pretender que el consumo de este género se dé únicamente por eventos como el nuestro. Sin duda es necesario que desde temprano, en las escuelas, se les enseñe e incentive a los chicos en la práctica de esta música. El saber musical es una parte fundamental de la formación de un niño, no sólo porque desarrolla un tipo de inteligencia, sino también como parte de su educación en cultura general. La música clásica se toca también con los campos de la historia, la geografía y la cultura en general.