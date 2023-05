Ex combatientes de Malvinas ya tienen el nuevo DNI con el logo de héroes

Es "un reconocimiento" a la "gran lucha contra la desmalvinización", expresó David Díaz con su nuevo DNI.Foto: Emilio Rapetti.

En Santiago del Estero son 207 los ex combatientes y ya se dieron 80 turnos para tramitar este DNI. Foto: Emilio Rapetti.

Los nuevos documentos llevan el logo de héroes o heroínas a veteranos de la guerra de las Islas Malvinas. Foto: Emilio Rapetti.

el Centro de ex Combatientes de Santiago del Estero, lo que fue considerado como "un reconocimiento" a la "gran lucha contra la desmalvinización" por el presidente de la institución, David Díaz.

En Santiago del Estero son 207 los ex combatientes y, hasta hoy, ya se dieron 80 turnos en la sede de la capital provincial, según detalló Díaz a la agencia Télam, a la vez que anunció que, "a partir del lunes, ya estará habilitado en los registros civiles de toda la provincia para gestionarlo".

"Para nosotros tener un DNI con la identidad de héroe de Malvinas, es un orgullo, es muy importante en lo personal e institucional", remarcó Díaz, quien ya tiene en sus manos el nuevo DNI.

Y agregó que "esto es el resultado de todo un trabajo que se viene realizando para que la causa Malvinas se visibilice, no se olvide, por lo cual es una decisión válida" y remarcó que es "un reconocimiento" por parte de las autoridades y la sociedad en general.

Asimismo, valoró la importancia de que el Registro Civil se haya acercado a la sede de los ex combatientes, ya que es la primera provincia que lo hace para darle el documento con la identidad de héroe o heroína de Malvinas.

La directora del Registro Civil, quien visitó ayer el Centro de Ex Combatientes de Malvinas, dijo que "es todo un reconocimiento y un agradecimiento del pueblo argentino de todos los que participaron de esta histórica gesta".