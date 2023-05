El fiscal Raúl Pleé mantuvo la apelación y fue recusado por la defensa de Cristina

El fiscal Raúl Pleé mantuvo la apelación contra la sentencia en la denominada causa Vialidad / Foto: Archivo.

El fiscal Raúl Pleé fue recusado por haber visitado al entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos

El fiscal Diego Luciani reclamó que Casación agrave la pena a la Vicepresidenta / Foto: Archivo.

Un artículo de Clarín

La defensa de Cristina alegó que fue condenada por actos de gobierno legítimos y no judiciables

El expresidente Mauricio Macri recibió al fiscal Raúl Pleé en la Quinta de Olivos en marzo de 2018 / Foto: Archivo.

Excusación

Carlos Beraldi, uno de los abogados de Cristina Kirchner, sostuvo que la condena a la Vicepresidenta contiene "graves errores y arbitrariedades" / Foto: Archivo.

Gravedad institucional

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Raúl Pleé, presentada por los fiscales que actuaron en el juicio y que reclamaron revocar absoluciones por el delito de asociación ilícita y ante ello, la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo recusó y pidió que sea apartado del caso."Mantengo el recurso de Casación interpuesto", informó por escrito el fiscal ante la sala IV del máximo tribunal penal federal del país, dijeron a Télam fuentes judiciales. Ante esto, los abogados de la Vicepresidenta, condenada en la causa a seis años de prisión, recusaron a Pleé."Como abogados defensores,, quien en el día de la fecha presentó un escrito a través del cual mantuvo el recurso de casación deducido por el Ministerio Público Fiscal", informaron los abogados de la ex Presidenta Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.Entre los argumentos para pedir apartar al fiscal, la defensa advirtió que "en el mes de marzo de 2018 el fiscal Pleé tambiény mantuvo un encuentro privado con el entonces Presidente Mauricio Macri", según el escrito al que tuvo acceso Télam."El propio Dr. Pleé reconoció la efectiva existencia de esta reunión, en la cual, según se informó, el Ing. Macri le habría comunicado al nombrado que no sería designado como Procurador General de la Nación y, a su vez, le habría solicitado que no abandonara su cargo como Fiscal de Cámara", detallaron.Los abogados de la Vicepresidenta enfatizaron que "más allá de las razones que pudieron haber motivado este encuentro, lo cierto es que tal episodio, en el singular contexto antes descripto, caracterizado por la(el presente proceso, por cierto, no es una excepción), genera un fundado temor de falta de objetividad" en relación al fiscal ante Casación.Los abogados citaron un artículo periodístico publicado al respecto en ese momento que afirmaba que el fiscal continuó en su cargo y que "así lo hizo para ayudar a Macri", una afirmación que " nunca fue debidamente desmentida por los protagonistas, como hubiera correspondido en virtud de la extraordinaria gravedad del hecho"."Insistimos, corresponde y solicitamos que el Dr. Pleé sea apartado del trámite de las actuaciones", remarcaron.Casación, entre ellas la defensa de la Vicepresidenta condenada a seis años de prisión por supuesta defraudación pero absuelta al igual que los demás imputados por el delito de asociación ilícita.Pleé debía manifestar si apoyaba o no la apelación que presentaron los fiscales ante el TOF2 Diego Luciani y Sergio Mola contra este último aspecto del veredicto, un paso formal indispensable para continuar con el cuestionamiento de la parte acusadora.La fiscalía presentará sus fundamentosantes de tomar una decisión.La revisión del veredicto quedó a cargo de la sala IV de Casación pero el jueves uno de sus integrantes, el juez Javier Carbajo, se excusó de intervenir.Carbajo es uno de los magistrados que confirmó en otro juicio oral la condena al dueño de la empresa "Austral Construcciones" Lázaro Báez por lavado de dinero yque se juzga en el caso en el que ahora estaba llamado a intervenir."Considero que mi intervención en estas actuaciones puede poner en crisis la garantía de imparcialidad que le asiste al acusado", sostuvo Carbajo en su excusación.Beraldi y Llernovoyque integran la sala que debe intervenir en la revisión de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público."En cumplimiento de nuestras obligaciones como abogados defensores, venimos a recusar a los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo -más allá de la inhibición ya postulada por este último-, a mérito de las razones objetivas que habrán de ser explicadas en el siguiente apartado", sostuvieron los abogados.La defensa de la vicepresidenta recusó a Carbajo por haber adelantado su opinión sobre el tema, mientras que a los jueces Hornos y Borinsky porque ya intervinieron en la causa ya partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri cuando se desempeñaba al frente del Poder Ejecutivo."Visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos", señalaron los abogados Beraldi y Llernovoy en relación a los jueces Hornos y Borinsky.La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver sobre las presentaciones realizadas por las distintas partes contra la sentencia de la Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que fue apelado, entre otros, por la vicepresidenta que reclamó su absolución y por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que reclamaron agravar las condenas.Al apelar el fallo condenatorio, la defensa de la exmandataria reclamó su absolución por considerar quey que existe "un supuesto de enorme gravedad institucional"."Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular", agregaron.La condena "se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias", advirtieron los abogados de la vicepresidenta.Por su parte, el fiscal Diego Luciani reclamó que Casación agrave la pena a la Vicepresidenta y otros acusados y se los condene además por el delito de asociación ilícita, según los escritos a los que tuvo acceso Télam.En aquella presentación, los representantes del ministerio público fiscal también reclamaron que Casacióny a los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro.