¡No solo comen galletas de arroz!

Ser celíaco no debe ser un impedimento para poder disfrutar de los placeres gastronómicos.



Todos buscamos el equilibrio entre comer rico y saludable, más cuando de la primera comida se trata. Desayunar es considerado uno de los placeres gastronómicos: implica darnos ese momento para arrancar el día con energía y encararlo de la mejor manera.Y ser celíaco no debe ser un impedimento, ni mucho menos un drama, para poder lograr esta satisfacción matutina. Lo que sí es un problema son los. Los alimentos sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno) pueden tener un valoren comparación a los que si contienen gluten.Es por lo que una buena estrategia para comer rico y saludable y a un mejor precio, es estar anticipado. Pero como de costumbre, hace falta un poco de organización y planificación: saber qué comer y cómo.Antes de continuar hablando de la enfermedad celíaca debemos saber de qué hablamos. Lo cierto es que es un trastorno digestivo y autoinmune producido por la ingesta de alimentos que contienen gluten. Pero ¿Qué es el gluten? Una proteína contenida en el grano de ciertos cereales tales como trigo, avena, cebada y centeno. Continuamos incluyendo a la avena ya que es una difícil tarea conseguir avena con la certificación libre de gluten en Argentina. Es decir que podría ser un alimento naturalmente libre de gluten, pero en su proceso de elaboración e industrialización se considera que podría existir contaminación cruzada.Para promover la detección temprana de la enfermedad y generar conciencia es que el 5 de mayo se celebra el. Según el Ministerio de Salud de la Nación, se calcula queen nuestro país.uno estricto, libre de gluten, que debe mantenerse a lo largo de toda la vida. Ingerir alimentos con gluten para personas celíacas puede traducirse en diversos síntomas gastrointestinales, cefaleas, ansiedad, depresión, irritabilidad, alopecia, entre otros. Y lo encontramos en preparaciones tales como pan, galletas, tortas. Es decir, en alimentos de la vida cotidiana. A veces encontrar opciones variadas de desayuno puede no ser tan fácil y es ahí donde se vuelven protagonistas las galletas de arroz.He aquí, otra posible problemática: el gluten es el responsable de la elasticidad de la masa de harina, lo que le aporta consistencia y esponjosidad. Es por eso que al intentar recetas sin TACC podemos frustrarnos cuando no salga del todo bien.Te dejamos dos listados que pueden resultar de mucha utilidad: El primer recetario federal sin tacc (Ministerio de Salud de la Nación) Listado de alimentos libre de gluten (ANMAT)