Los acuerdos entre Argentina y Brasil fortalecen la "integración profunda del continente"

Esta semana mantuvieron reuniones los mandatarios Luiz Inácio "Lula" da Silva y Alberto Fernández. Foto: Presidencia.

El, destacó este viernes que los acuerdos entre Argentina y Brasil refuerzan la "integración profunda del continente", al tiempo que cuestionó las propuestas de dolarización en un mundo al cual considera "multipolar" tanto en términos económicos como geopolíticos.Raimundi enfatizó, en diálogo con Télam Radio, el "acompañamiento estrictamente financiero" que negocia el país con Brasil, que permitiría "un ahorro de dólares en un momento de tanta restricción, a partir de".El diplomático hizo referencia a las reuniones que mantuvieron esta semana los mandatarios Luiz Inácio "Lula" da Silva y Alberto Fernández.Raimundi consideró que cuando "los dos países de mayor dimensión de América del Sur logran este nivel de acuerdo", se refuerza la idea de convertir al área en unEn ese sentido, pidió considerar a la "unidad de América" desde el "sur global", en lugar de la idea del "panamericanismo planteado desde el norte que lo que intenta es alinear al continente y no fortalecer la soberanía".El embajador también valoró el acercamiento de Argentina -impulsado por Brasil- con el bloque de los Brics (acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).En ese sentido, Lula le pidió a la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, titular del banco de los Brics, el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), que trabaje con los países integrantes para que la entidad pueda funcionar también como un banco de compensaciones., con eje "en los más implantes países asiáticos que en este momento es la zona más activa económicamente del mundo", lo cual, a su vez, es reflejo de la transición de "un mundo unipolar" a "un mundo con más polos de poder"."En Argentina hubo y hay quienes creen que la salida va a estar a través de las concesiones que nos hagan las instituciones que son las mismas que nos llevaron a la crisis como el Fondo Monetario Internacional (FMI)", criticó el embajador ante la OEA.En esa línea, Raimundi también cuestionó a quienes plantean "que tenemos que", en un contexto donde -opinó- "el mundo está saliendo de la exclusividad del dólar", por lo que sería ir "a contramano de la tendencia económica mundial".Por último, Raimundi señaló que ""."Si en Argentina durante la actual gestión ingresaron US$ 45.000 millones de superávit de nuestra balanza comercial y hoy el Banco Central no tiene dólares, eso no lo va a resolver ni Brasil, ni los Brics, ni China", manifestó.El embajador, designado en 2020, señaló que se trata de "una cuestión estrictamente política de la capacidad de autoridad que tenga el Gobierno argentino sobre la indisciplina de los mercados de los exportadores y de los formadores de precios".