Petro: "La mafia colombiana tiene poder político"

Patro dijo que las organizaciones criminales "entran por el Palacio de Gobierno como Pedro por su casa"



El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este viernes en España que en su país los grupos criminales y organizaciones mafiosas "tienen poder político" y siembran la muerte con "ejércitos privados", y que para desligar al país del narcotráfico "hay que entregarle tierra fértil al campesino", a través de una reformas agraria, algo que calificó como "una obsesión" de su gobierno.



Así lo señaló el mandatario durante un discurso en un evento en Madrid, organizado por Nueva Economía Fórum, una prestigiosa organización de debate político en España, en el último día de su primera visita oficial al país europeo.





Petro aseguró que realizar una reforma agraria "una obsesión" para su gobierno

Reforma agraria

El presidente de Colombia aseguró que hay "millones de campesinos desplazados"

Tender puentes

"Se me llenó la cabeza de pesadillas" En una de sus últimas actividades y ante periodistas, el presidente Gustavo Petro dijo que sufrió "pesadillas" por alojarse, como es costumbre en las visitas de Estado en España, en el Palacio Real de El Pardo, donde vivió el dictador Francisco Franco.



"Anoche, durmiendo en la casa donde dormía Franco, se me llenó de pesadillas la cabeza", ironizó.

"Una de las características fundamentales de la mafia colombiana es que tiene el poder político.. Entran por el Palacio de Gobierno como Pedro por su casa; tienen y han tenido el poder", advirtió el mandatario."Cuando un grupo criminal tiene el poder, lo que se desata es el genocidio", dijo, citado por la agencia de noticias Europa Press.El "famoso Pablo Escobar palidecería ante el poder de las actuales organizaciones mafiosas, que cuentan ya no solo con fincas o haciendas, sino territorios", agregó, al subrayar que"Si queremos que Colombia se desligue del narcotráfico y la violencia, hay que entregar tierra a los campesinos", concluyó el mandatario, para quien la situación se produce por la falta de una reforma agraria "como la de España o Europa"."Tenemos, por eso es uno de los países más desiguales, porque es una especie de feudalismo del siglo XXI", sostuvo."El campesinado ha sido relegado a la fuerza, millones de campesinos desplazados.. Si queremos que Colombia se desligue del narcotráfico y de la violencia, hay que entregarle tierra fértil al campesino y eso debe hacerlo el Estado colombiano", un punto que calificó como una de las "obsesiones" del actual Gobierno."Hay que darle una vida digna al campesinado, que es el verdadero nombre de la paz y de la desnarcotización del país".En cuanto a la relación entre su país y Venezuela, Petroentre ambos países, una alusión a la actual invasión rusa de Ucrania.No obstante, destacó que Colombia y Venezuela "son hermanos".También volvió apara "poner a andar" la alianza entre la Unión Europea (UE) y América Latina, una alianza que debe ser "transparente"."Se trata de", continuó antes de persistir en la idea de que esta alianza se asemeje a la lograda entre Estados Unidos y China en el pasado.Además, aclaró que si bien esto "dependerá de los flujos políticos" es importante recordar que España, que va a encabezar la presidencia del Consejo de la UE, debe impulsar junto a Colombia "la coordinación europea". "Si no, no estamos haciendo nada", dijo."Esta alianza no es cualquier alianza, sino que es prioritaria, como la que establecieron Estados Unidos y China, y que ahora no quieren, pero que fue una alianza prioritaria durante las últimas tres décadas de la economía mundial", zanjó.