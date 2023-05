Vence el sábado el plazo para inscribir las candidaturas en Córdoba

Actual gobernador de la provincia Juan Schiaretti . Foto: Lescano Laura.

Schiaretti cumple dos mandatos como gobernador y no puede ser reelecto, aunque esta semana anunció que competirá como precandidato presidencial

El espacio kirchnerista ‘Creo en Córdoba de Todos’ ya tiene resuelta la fórmula que lleva para gobernador al intendente de Embalse, Federico Alesandri

El plazo electoral para que las alianzas y partidos políticos presenten susvence este sábado a la medianoche, en tanto algunos de los principales espacios hasta el momento no definieron compañeros de fórmula para la gobernación.La alianza ‘schiarettista’ del oficialismo provincial ‘Hacemos Unidos por Córdoba’ lleva para gobernador al actual intendente capitalino, Martín Llaryora, y tiene pendiente definir el candidato a vice.El sector que lidera el gobernador Juan Schiaretti está conformado por el Partido Justicialista, Demócrata Cristiano-Unión Vecinal, Federal, Intransigente, Socialista, Vecinalismo Independiente, Movimiento de Acción Vecinal, GEN, Movimiento Libres del Sur, Estamos, Fe, Frente Federal de Acción Solidaria, Acción para el Cambio, Política Abierta para la Integridad Social, y Compromiso Federal., aunque esta semana anunció que competirá como precandidato presidencial en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) con el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en un espacio que aún está en construcción y no tiene nombre.Por su parte,‘Creo en Córdoba de Todos’ ya tiene resuelta la fórmula que lleva para gobernador al, y para vice a la diputada nacional Gabriela Estévez (Frente de Todos).Ese espacio está integrado por el Partido de la Victoria; Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad; Partido Solidario; Frente Grande; Kolina; Partido Comunista; Patria Grande; Partido del Trabajo y del Pueblo.En tanto, Juntos por el Cambio (JxC) -que integran la Unión Cívica Radical, el PRO, Frente Cívico de Córdoba, Coalición Cívica–ARI, Primero la Gente-Encuentro Republicano Federal- promueve para gobernador al senador nacional Luis Juez (Frente Cívico), y se esperan definiciones sobre su acompañante de fórmula.El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FITU) -que agrupa al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST); Izquierda Socialista (IS), Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO)- se presenta con la fórmula Liliana Olivero (IS)-Soledad Díaz García (PO).El Frente Liberal Demócrata Desarrollista -que integran el Movimiento de Integración y Desarrollo, y el Partido Demócrata de Córdoba- impulsa al empresario Rodolfo Eiben para la gobernación.La Libertad Avanza -integrada en Córdoba por el Partido Libertario y la Ucede- lleva para gobernador al empresario Agustín Spaccesi, mientras que Encuentro Vecinal Córdoba impulsa la fórmula Aurelio García Elorrio-María Rosa Marcone.Finalmente, el Nuevo Mas promueve como gobernadora a Julia Di Santi, en tanto que el Partido Humanista impulsa a Fernado Schüle.En las elecciones provinciales del 25 de junio se utilizará el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS), con una sola boleta, y se elegirá gobernador y vice, 70 legisladores y tres miembros para el Tribunal de Cuentas.En forma simultánea en esa fecha habrá comicios para renovar autoridades en 227 municipios y comunas del total de 426 que conforman la geografía provincial.