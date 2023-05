Drew Barrymore se solidarizó con los guionistas y no estará al frente de los premios MTV

"Decidí no ser la anfitriona de los MTV Movie & TV Awards en solidaridad con la huelga", dijo Barrymore. Foto: Instagram.

Paro histórico

Los guionistas llevan sus protestas a los principales estudios, como Universal, en Los Ángeles. Foto: AFP

La actriz norteamericanaque se realizará este domingo por la noche en solidaridad con el Sindicato de Escritores de Hollywood que inició una huelga en reclamo de mejoras salariales, informó este viernes la prensa internacional."Escuché el reclamo de los escritores y, para respetarlos,en un comunicado replicado por el sitio especializado Variety.Al respecto, la actriz de "E.T", "Los ángeles de Charlie" y "Jamás besada", agregó: "Todo lo que hacemos en las películas y la televisión nace de su creación y, hasta que se llegue a una solución, elijo esperar"De momento,al frente de la ceremonia de este domingo ni quiénes darán el presente durante la ceremonia en el contexto de la huelga.El Sindicato de Guionistas de Hollywood inició el martes lacon movilizaciones en los principales estudios de Los Ángeles y Nueva York, luego de que fracasaran este jueves a la noche las negociaciones por mejoras salariales con la Alianza de Productores de Cine y Televisión."Los guionistas no ganamos lo suficiente. Apenas queremos un poquito más de lo que se nos ha ofrecido", declaró a la agencia de noticias AFP el guionista Louis Jones, en representación de sus compañeros, desde la protesta frente a los estudios de Netflix.Losademás de obtener otras mejoras en el salario mínimo, un mejor seguro de salud, la creación de un plan de pensiones y la revisión de los pagos individuales que perciben por las producciones emitidas en las plataformas de streaming.A partir de la medida, la capacidad de darle continuidad a shows diarios como "Jimmy Kimmel Live" de ABC, "The Late Show" de CBS, "Daily Show" de Comedy Central y "Tonight" y "Late Night" de NBC quedaron en suspenso hasta que se prolongue la medida.En el último conflicto del 2017, que también mantuvo en vilo a Hollywood, llegaron a un acuerdo antes de que se cumpliera el plazo, con el recuerdo de que diez años antes los guionistas cesaron sus actividades como protesta durante tres meses entre 2007 y 2008.