La gira despedida de Roger Waters lo traerá en noviembre a River

Los detalles del tour "This Is Not A Drill"

En el marco de su, el artista británicollegará a la Argentina el próximo 21 de noviembre, para presentarse en el estadio de River Plate al que en marzo de 2012 llenó nueve veces, estableciendo un récord que recién Coldplay pudo desbaratar tras más de una década.Con apenas una nueva función en el Monumental del barrio porteño de Núñez, el ex Pink Floyd llegará a su duodécimo River eLa intensa y encendida relación de Waters con Argentina incluyó, en 2018, ser declarado, por su compromiso con la causa por la identificación de los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas.En la ocasión el músico dijo: "Me esforcé por golpear puertas en ambos gobiernos en representación de las familias de los caídos, pero todo el equipo (por el excombatiente Julio Aro, el coronel británico Geoffrey Cardozo, la periodista Gabriela Cociffi, la comisión de Familiares de Caídos en Malvinas y el Atlántico Sur y el comité internacional de Cruz Roja) nos la arreglamos para tirar por la borda la resistencia que había del otro lado del Atlántico".Entonces también recordó que "escribí un par de cartas a la presidenta de la comisión gobierno de Malvinas y le dije que tomara en cuenta las dificultades de los corazones de los seres humanos, le conté que mi abuelo y mi padre murieron en distintas guerras y cómo fui testigo del dolor para mi abuela y mi madre, mujeres que nunca encontraron un lugar para ir a llorar a sus esposos".Para este tour, el autor, cantante, guitarrista, bajista y pianista está acompañado por Jonathan Wilson en guitarra y voz, Dave Kilminster en guitarra y voz, Jon Carin en teclados, guitarra y voz, Gus Seyffert en bajo y voz, Robert Walter en teclados, Joey Waronker en batería, Amanda Belair en voz y Seamus Blake con el saxo.Al frente de ese elenco, el músico propone en "This Is Not a Drill" unde los álbumes "The Wall", "Dark Side of the Moon", "Animals" y "Wish You Were Here", en una retrospectiva que alcanza a su presente con repertorio del más reciente "The Bar" (2022).Las localidades para el adiós a Waters, quien el 6 de septiembre y en medio de su recorrida planetaria cumplirá 80 años, tendrán una preventa por 48 horas desde el próximo lunes ypodrán adquirirse a través de Allaccess.com.ar