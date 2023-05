Vidal anunció que no será precandidata presidencial en JxC

Foto: Edgardo Valera.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, de la cual fue gobernadora, señaló: "Cristian Ritondo va a ser mi candidato a gobernador, creo que sería el mejor para la provincia"

En una extensa publicación en Twitter, Vidal había sostenido que si bien reconoce el "potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente", no puede ignorar la "angustia, el miedo y la tristeza" que le transmiten en cada provincia".

Hace un año y medio que recorro el país y, si bien estoy orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente, no puedo ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia. Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturden… pic.twitter.com/MDNSwl8A18 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) May 4, 2023

Los que quedan

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció este jueves quey afirmó que "seguirá trabajando" por la "unidad" de la coalición opositora."Mi decisión es no competir, esta vez, para la candidatura a la presidencia",en Juntos por el Cambio y que su lugar hoy "es la unidad y acompañar al equipo"."No quiere decir que nunca más voy a ser candidata", advirtió la diputada nacional.Al respecto, señaló que el sábado fue a Los Abrojos "para contarle mi decisión al expresidente Mauricio Macri", quien "dijo que entendía mis razones"."Lo hablé con muchos dirigentes del PRO y siento que hoy es lo mejor para todos. Esto fortalece al equipo y es un mensaje para los argentinos", indicó y marcó que "cuantos más candidatos, más división, más confrontación" hay, en cambio "esto da unidad".Por otra parte, expresó que "es importante que el equipo del PRO siga gobernando la ciudad" de Buenos Aires, aunque aseguró que no se presentará para competir como jefa de Gobierno porteño."Hay dos candidatos del PRO y tres de otras fuerzas, no voy a ser la sexta", añadió.En cuanto a la provincia de Buenos Aires, de la cual fue gobernadora, indicó que "Cristian Ritondo va a ser mi candidato a gobernador, creo que sería el mejor para la provincia".En tanto,detrás de un mismo sueño: cambiar la Argentina para siempre"."María Eugenia forma parte fundamental de este proyecto colectivo desde hace 20 años con un compromiso inagotable", dijo desde sus redes sociales, donde definió a la exgobernadora como "protagonista de todo lo que hicimos y de todo lo que vamos a hacer para que vivamos mejor"."Es un honor ser tu amigo hace tantos años, te quiero, te admiro y te respeto", cerró el alcalde porteño.Minutos antes de la entrevista, la diputada había anunciado que no iba a ser candidata por redes sociales:"Mañana me encuentran en el mismo lugar que hace 20 años: trabajando por y para recuperar Argentina", expresó la actual diputada nacional desde sus redes sociales.En una extensa publicación en Twitter, Vidal había sostenido que si bien reconoce el "potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente", no puede ignorar la "angustia, el miedo y la tristeza" que le transmiten en cada provincia"."Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturden las malas noticias, da temor el futuro porque el gobierno no da confianza", advirtió. Por eso, consideró "fundamental" que los argentinos "confíen en que JxC es la salida"."Es el único espacio político con el equipo y la experiencia necesaria para sacar el país adelante. Sé que las múltiples candidaturas sólo generan división e incertidumbre. Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto", aclaró.Al respecto, reseñó que la sociedad le pide que "no se peleen" y "estén unidos", por lo que decidió que esta vez no será candidata a presidenta.Decidí escuchando a los que quieren educarse para progresar, a los que eligen libertad y no sometimiento, a los que trabajan y a los que dan trabajo. Decidí recorriendo y planificando el futuro que quiero para mi país", agregó.Y afirmó que seguirá "trabajando en defender la unidad" de JxC, "fortaleciendo nuestras propuestas y llevando a cada rincón del país la esperanza de que una mejor Argentina es posible. Sin peleas, sin chicanas, sin bajezas", subrayó.El titular interino del PRO, Federico Angelini, había confirmado más temprano que Vidal declinaría su precandidatura presidencial pory desestimó, en diálogo con la radio 990, que la dirigente se presente a competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.De esta manera, lSi bien se especula con que la legisladora pueda regresar políticamente a la Ciudad para suceder a Rodríguez Larreta, hasta ahora no hubo confirmación al respecto ni de ella ni de su entorno.En la Ciudad, donde el partido amarillo mantiene una hegemonía hace 16 años, los precandidatos a jefe de Gobierno por el oficialismo porteño son Jorge Macri y Fernán Quirós por el PRO; Martín Lousteau por la UCR; Ricardo López Murphy por Republicanos Unidos, y Graciela Ocaña, de Confianza Pública.