Viceministro ruso advirtió que las relaciones con EEUU están "al borde del abismo"

Riabkov exhortó al gobierno estadounidense a entrar en razones.

"Trabajamos para impedir que nuestras relaciones caigan en el abismo de un conflicto armado. Ya estamos al borde", advirtió Riabkov en una entrevista con Canal 1 de Rusia.



Para Riabkov, la discreción, el tono tranquilo y el carácter responsable de las declaraciones que Moscú envía a la comunidad internacional constituyen una señal de que Rusia no empujará las relaciones con Washigton al abismo, pero, al mismo tiempo, hará todo para defender su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos.



"Usaremos todos los remedios que están a nuestro alcance para hacer que nadie atente contra la seguridad de Rusia, la seguridad de su presidente y la seguridad de la cúpula política de nuestro país", enfatizó el vicecanciller ruso.



También comentó que en Moscú no pueden explicar por qué Estados Unidos muestra tanto odio hacia Rusia.



"Es imposible explicar por qué Washington muestra tanto odio en una situación en que se debe pensar en la seguridad propia, y no en lo que esté pasando en los campos de batalla en Ucrania. No estar pensando en cómo consolidar a Occidente para hacerlo aún más antirruso, sino preocuparse de cosas más esenciales", apuntó el viceministro de Exteriores ruso.



Según Riabkov, Moscú exhorta a Estados Unidos a "volver a la razón", consignó la agencia de noticias Sputnik.



Rusia afirmó hoy que el presunto ataque de ayer contra el Kremlin fue realizado por drones ucranianos y orquestado por Estados Unidos, que rechazó cualquier implicación.



"Los esfuerzos de Kiev y de Washington para negar cualquier responsabilidad son totalmente ridículas. Las decisiones de este tipo de ataques no se toman en Kiev, sino en Washington", dijo a la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.



"No tenemos nada que ver con eso", respondió John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. "Pura y simplemente, Peskov está mintiendo", añadió.

