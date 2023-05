Presentan un proyecto para derogar una contravención porteña que criminaliza el trabajo sexual

La iniciativa tiene como antecedente los proyectos ya presentados pero no fueron tratados.

La diputada porteña del Frente de Todos Victoria Montenegro y el Sindicato de Trabajadorxs Sexualxs de Argentina (AMMAR) presentarán mañana en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto para derogar elen el salón Alfonsín del Parlamento, situado en Perú 160, en el marco de las actividades previstas por el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que se conmemora cada 8 de mayo.La iniciativa tiene como antecedente loscon el mismo propósito por la legisladora Montenegro, no obstante no fueron tratados en ninguna ocasión ni en las comisiones parlamentarias ni en el recinto.La propuesta apunta a derogar elque encuadra como una contravención con pena económica a quienes ofrezcan o demanden "en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad".Según manifestaron los impulsores del proyecto, "es necesaria la derogaciónLa demanda se respalda en el informe "realizado por AMMAR y la RedTraSex, de 363 trabajadorxs sexuales encuestadas en los barrios de Once, Constitución y Flores, donde"En ningún caso hubo una causa judicial posterior y la población más afectada fue el colectivo de mujeres travestis y trans migrantes", detallaron.En ese sentido, señalaron que si bien en Argentina el trabajo sexual no es un delito, los"criminalizan la oferta de servicios sexuales en la calle y habilitan a la policía para vulnerar los derechos de lxs trabajadorxs sexuales".Y advirtieron que "la criminalización en lo contravencional es una herramienta de control que da lugar a conductas abusivas y discriminatorias".