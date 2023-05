El 90% de los hogares accede al agua corriente en los aglomerados urbanos

El 90,1% cuenta con acceso a la red de agua corriente.

El 90,1% de los hogares en 31 aglomerados urbanos accede a agua corriente y el 27% no dispone de gas y redes cloacales, mientras que más del 90% habita en zonas alejadas de basurales y zonas no inundables, según los datos de los indicadores de condiciones de vida al segundo semestre de 2022, difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)., informó el organismo.El informe es un trabajo conjunto de la Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida y Dirección de Encuesta Permanente de Hogares.Con respecto al acceso de los hogares a los principalesse detalló que el 90,1% cuenta con acceso a la red de agua corriente; el 68,5% accede a la red de gas natural y el 73,3%, a la red de cloacas.Con relación a las, se relevó la calidad de los materiales de la vivienda, teniendo en cuenta "la protección o el abrigo del medio natural y de factores ambientales adversos que dichos materiales proporcionan".El resultado fue que el 81,6% de los hogares y el 77,9% de las personas habita en viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente, mientras que el 6,5% de las familias habita en viviendas cuyos materiales poseen una calidad insuficiente y el 12,0% lo hace en viviendas cuyos materiales poseen una calidad parcialmente insuficiente.En cuanto al, los datos registran que el 97,8% de los hogares, que alberga al 95,9% de las personas, habita en condiciones que no reflejan un hacinamiento crítico, considerando este último en los que habitan más de tres personas por cuarto.En relación al indicador b, el 94,2% de los hogares (y el 92,5% de las personas) habita en viviendas que lo poseen. En cambio, el 5,8% de los hogares no cuentan con esto, al 7,5% de las personas.Además el Indec registró que 4,1% de los hogares habita en una viviendaesto significa que el 4,8% de las personas habita en dichas viviendas.En cuanto a las viviendas localizadas en, el 6,5% de los hogares -compuestos por el 7,7% de las personas- habita en dichas zonas.Así, el Indec señaló que se entienden por zonas inundables las áreas en las que, ya sea por lluvia o crecida, el agua llega al umbral de la puerta de entrada de la vivienda, en cuanto a la cercanía a basurales, se considera una distancia de tres cuadras o menos.Según el rque habitan, el 60,9% de los hogares son propietarios de la vivienda y del terreno, mientras que el 6,7% de los hogaresson propietarios de la vivienda solamente. Por su parte, el 20,7% de los hogares son inquilinos.Dentro de la, que incluyen aquellos ocupantes por pago de impuestos o expensas, los ocupantes gratuitos con permiso y los ocupantes de hecho (sin permiso); representan el 9,8% del total de hogares.Sobre la situación de, el 66,6% de las personas cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, mientras que el 33,3% solo posee cobertura médica a través del sistema público, lo que equivale a 9.732.000 personas.Por último, los indicadores sobre lapor parte de niños, niñas y adolescentes y de jóvenes de 18 a 24 años, mostró que el 97,6% de la población de entre 4 y 17 años asiste a un establecimiento educativo formal, mientras que el restante 2,4% no asiste, lo que representa 163.000 de infantes y adolescentes.Por el contrario, los niños y niñas de 5 a 14 años suman el 99,2% de asistencia, es decir que el 0,8% de las personas de este grupo no asisten a la escuela y en el caso de adolescentes de 15 a 17 años, se observa una asistencia escolar de 94,6%, y una inasistencia de 5,4%.En tanto, a los indicadores referidos alalcanzado, mostraron que el 27,6% de la población de 25 a 29 años no finalizó el nivel secundario, porcentaje que asciende al 35,4% en el caso de la población de 30 a 64 años y al 55,8% si se considera la población de 65 años y más.