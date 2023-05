En el Día de Star Wars, la antología animada "Visions" lanza su segunda entrega

Nueve animaciones conforman esta nueva aventura por el mundo Star Wars.

Los episodios fueron reconocidos por los premios Emmy y Annie Awards

Los británicos de Aardman presentes en la propuesta

"Fue muy enriquecedor escuchar de cada cineasta su perspectiva siendo entretejida con lo que representa Star Wars, y creo que una de las formas más fuertes en las que eso se manifiesta es en el Imperio, qué o quién es el Imperio para cada uno de ellos y para su cultura, y quiénes son los que se rebelan y pelean por lo que es justo y bueno. "Jacqui Lopez

El segundo volumen de la serie de antología animada, compuesta por cortometrajes inspirados o ambientados en el vasto universo de ciencia ficción inaugurado en 1977 por "La guerra de las galaxias", y que en esta ocasión reúne trabajos de estudios de diferentes partes del mundo, llegó este jueves a la plataforma de streaming Disney+ en ocasión del día en que sus fans celebran alrededor del planeta la obra y la franquicia imaginadas por George Lucas.Tras una primera experiencia estrenada en septiembre de 2021 e, las cabezas detrás de la producción decidieron ampliar los horizontes y traer al proyecto a creativos de otras regiones.(España),(Irlanda),(Chile),(Reino Unido),(Corea del Sur),(Francia),(India),(Japón) y(Sudáfrica) fueron los estudios seleccionados para este segundo volumen con una libertad narrativa casi total y la única condición de enmarcarse en la rica diégesis de planetas, criaturas y conflictos atravesados por la Fuerza, aquella energía omnipresente que une todas las cosas del universo y que puede ser controlada y utilizada por los Jedi y los antagónicos Sith.El resultado son, buscan hablar en su propio código de temas como la esperanza, la valentía y el choque entre el bien y el mal que Star Wars sintetizó e incluyó en sus títulos a lo largo de más de 45 años de trayectoria., explicó en diálogo con Télam uno de sus productores ejecutivos,, de cara al desembarco de esta entrega en el marco del Star Wars Day, nacido del juego de palabras entre la famosa frase de la saga("Que la fuerza te acompañe", en español) y el 4 de mayo, traducido en inglés como "May the fourth".En esa víspera, el también productorconsideró que estas iniciativas mantienen fresca la franquicia:agregó durante la entrevista junto a Waugh y su colegaJames Waugh: Con el primer volumen nos dimos cuenta de que cada uno de los creadores japoneses estaba haciendo algo que sólo podía venir de ellos, con muchos puntos de referencia que eran únicos, y era interesante ver qué significaba Star Wars para ellos, qué elementos les resonaban, y cuán diferente es lo que pasa ahí en términos de afinidad de lo que sucede en Estados Unidos. Vimos el poder que había en eso y nos preguntamos cómo resultaría desde otras perspectivas, además de los diferentes estilos de animación que se ven alrededor del mundo, y si se podían fusionar esos estilos con distintas miradas históricas, con los momentos en que Star Wars apareció por primera vez en esos países y cómo lo hizo.Jacqui Lopez: Fue muy enriquecedor escuchar de cada cineasta su perspectiva siendo entretejida con lo que representa Star Wars, y creo que una de las formas más fuertes en las que eso se manifiesta es en el Imperio, qué o quién es el Imperio para cada uno de ellos y para su cultura, y quiénes son los que se rebelan y pelean por lo que es justo y bueno. Para el estudio francés era su Resistencia en la Segunda Guerra Mundial, en Chile tomaron la historia de un pueblo indígena totalmente arrasado, en Irlanda tomaron la leyenda de las banshees, que es una historia de fantasmas; y en India utilizaron toda su base cultural sobre la comida, los colores, la música. Se siente real y verdadero para ellos y en cómo se relacionan con Star Wars en ese nivel, eso fue lo más placentero de hacer este volumen.Josh Rimes: Los acompañamos en el camino y trabajamos con ellos para guiarlos, y una de las cosas que alentábamos, y que la mayoría de los animadores tomó de manera orgánica, era la idea de traer nuevos personajes, nuevos escenarios, droides, naves, lo que fuera. Se tiene que sentir muy natural con lo que están contando, y eso era lo principal para nosotros, invertir en algo nuevo y original, pero los estudios mismos querían hacerlo también. Se acercaron a nosotros con ese tipo de ideas, y nosotros los ayudamos mediante referencias. Es un proceso muy genial el poder estar ahí para colaborar en cada paso.JW: Nos preguntan eso muy seguido, y creo que es un testamento de las grandes ideas y del caleidoscopio que presenta cada uno de estos volúmenes. Creo que una de las cosas más divertidas de trabajar en un lugar como Lucasfilm es que lo que cada uno hace está inspirando a otros, y traemos voces creativas nuevas constantemente, porque buscamos un balance entre conservar la pureza de Star Wars y abrirle la puerta a lo que puede llegar a ser, a las nuevas expresiones que puede generar. ¿Quién sabe? Inmediatamente no hay nada en desarrollo, es una celebración de la animación y de Star Wars a nivel global, pero creo que hay cosas en estos cortometrajes que seguramente inspiran a otros equipos y eso es parte de nuestro lenguaje hoy en día.