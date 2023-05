Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 4 de mayo

"Profundidad de campo" (Encuentro) VER VIDEO

Viernes 5 de mayo

Sábado 6 de mayo

Domingo 7 de mayo

Lunes 8 de mayo

Martes 9 de mayo

Miércoles 10 de mayo

. En la provincia de Tucumán se desarrolló un nuevo sistema constructivo en base a la maloja -residuo agrícola de cosecha autóctona de la caña de azúcar- que se utilizará como material de obra para diversos espacios habitacionales. Para conocer esta novedosa técnica de bioconstrucción entrevistamos a Gonzalo García Villar, becario doctoral del Conicet en el CRIATiC de la Universidad Nacional de Tucumán. Spotify Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Escuchalo en Spotify Podés ver la nueva edición de la Revista Digital, dónde también encontrarás para reproducir el disco y leer todas las notas de esta primera edición en: http://radionacional.com.ar/revista-nacional-clasica-2023/ Serie documental | 8 episodios. La censura a la literatura infantil durante la última dictadura cívico militar en Argentina, como parte del plan sistemático de acallamiento de voces sobre la cultura que se ejecutó en esa oscura etapa de la historia nacional. Para echar luz sobre ese aspecto poco explorado de nuestra historia reciente, y contribuir a develar rastros que estimulen a la reflexión sobre nuestro presente.Serie documental | 8 episodios. La serie sigue los pasos de Gonzalo, un joven historietista, al cual su amigo y editor Juan Sasturain le propone realizar un cómic de ciencia ficción inspirándose en la obra de Francisco Salamone, uno de los arquitectos modernos más fascinantes de la Argentina. Lo que empieza siendo un simple trabajo por encargo termina convirtiéndose para Gonzalo en el trabajo de su vida.Relata: Eladio Arregui. Comenta: Santi Lucía.El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes y otras curiosidades históricas.Miralo en vivo por el canal de Twitch "Clocks in Motion". Conducción: Marina Calzado LinageEstreno. Serie Ganadora Renacer Audiovisual. 8 Capítulos | 24 minutos | Dirección: Esteban Garay Santalo y Federico SuarezEl 26 de septiembre de 1966, un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas con más de 30 pasajeros a bordo fue secuestrado por un grupo de jóvenes para llevar a cabo un plan que quedará para siempre en los libros de historia.es una serie inspirada en hechos reales que cuenta la historia del conocido como “Operativo Cóndor” y relata de forma ficcional una de las más fuertes reivindicaciones sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas.Elenco: Maria Abadi, Nicolás Mateo, Julián Tello, Julián Larquier, Fernando Contigiani, Diego Gentile, Gustavo Pardi, Heinz K. Krattiger, Edward Green, Raymond E. Lee, Valentina Cottet, Lucas Stoessel y Bruno Alcón. La serie forma parte del proyecto Renacer Audiovisual, impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de Medios Públicos y la empresa Contenidos Públicos S.E.Estreno.Cuba | Dirección: Fernando PérezAcerca de esta película, Diego Trerotola señaló: “Hay una felicidad y una tragedia del pueblo cubano de ser habitantes de una isla, hay un carácter insular que define gran parte de la cultura de ese país. Diego, uno de los protagonistas de esta película, está en su cama postrado, en largas siestas por algunos dolores relacionados a con vivir con VIH; y su habitación se convierte en un escenario, desfilan por allí familia, vecinos, amigos y especialmente Miguel, su amigo que lo atiendo y vive con él. Hay algo teatral en la idea de esa habitación como lugar central y privilegiado de la película, ¿el círculo mágico del teatro acaso no es una isla? ¿Se puede contener todo Cuba en esa habitación? ‘Pinta tu habitación y pintarás tu isla’, parece ser la apuesta, la pretensión central de "Últimos días en La Habana".Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda. Ahora en Télam Digital y en Youtube Fecha 10.Fecha 15. En el Estadio Víctor Legrotaglie de Mendoza con el arbitraje de Nazareno Arasa. TELEVISIÓN PÚBLICA // PAKAPAKA Capítulo estreno:Esta semana Zamba y Nina visitaron Pehuen Có , Villa Gesell, la reserva de Punta Indio, Tandil y este viernes llegan a Mar del Plata. Así visitarán distintas provincias de la Argentina, y brindarán información sobre la geografía, la flora, la fauna y las costumbres de cada lugar. Asimismo, artistas de distintas disciplinas son parte del viaje y proponen actividades relacionadas con la ciudad o localidad que visitan. Se trata de la primera serie en la que Zamba y Nina interactúan con personajes y fondos reales y son animados en 3D en el espacio ANIMAR MoCap. Con la conducción de Mauricio Vila y Mar Mediavilla. La serie se emite por Televisión Pública de lunes a viernes a las 9:00 y por Pakapaka de lunes a viernes a las 14:00.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.Escuchalo en Spotify Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Lunes a domingo. Ahora en Télam Digital y Youtube https://youtube.com/user/AudiovisualTelam1966) de Don Chaffey. Con Raquel Welch y John Richardson.Conducción: Fernando Martín Peña y Roger Koza.Con la conducción de Héctor Garabal. Esta primera emisión incluirá informes del reciente viaje apostólico del papa Francisco a Hungría y entrevistas al secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de La Plata, monseñor Alberto Germán Bochatey.Con la conducción de Mirta Goldberg y la participación de especialistas para analizar la labor pedagógica en los ámbitos de trabajo de las comunidades educativas de todo el país.Con la conducción de Cristina Mucci en su trigésimo sexta temporada con la participación de referentes de la literatura y el arte contemporáneos.Fecha 10.Con la conducción de Pablo Vigna y las opiniones de un panel columnistas especializados para analizar los sucesos de la agenda sociopolítica y económica mundial.Con la presentación de Natalia Paratore y la visita de especialistas para comentar los temas que importan sobre prevención y cuidado en salud con una mirada inclusiva y federal.Producción: Santa Fe Canal. Programa que recorre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe cubriendo festivales desde una perspectiva educativa, cultural y de entretenimiento. Conducción: Marlene Vallejos y Lucía Romani.Fecha 15. En el Estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe con la dirección arbitral de Pablo Echavarría.Relatos: Gustavo Kuffner y Gustavo Cima. Comentarios: Miguel Osovi y Damián Trillini. Notas en campo de juego a cargo de Juan Ballesteros, Germán Berghmans, Alejandra Martínez y Gabriela Previtera.Interactions, idealizado por Adelina Von Fürstenberg, pretende ser un espejo de las relaciones del ser humano con la naturaleza en sus diferentes formas, a través de la emisión de 12 cortometrajes que brindan una serie de miradas cinematográficas narradas por diferentes cineastas de distintos puntos del planeta. Las historias cuentan problemas, pero también progresos, a través de personajes reales y ficticios que atestiguan la necesidad de acciones inmediatas y efectivas, empatía, y solidaridad para establecer relaciones sostenibles con nuestros ecosistemas. Disponible en el canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y en vivo por TEC Fecha 15. Relata: Javier Vicente. Comenta: Gustavo Ger.El programa del Instituto Nacional de la Música que promociona a los jóvenes talentos artísticos de todo el país. Con la presentación de la cantautora argentina TormentaFirmado hace una semana es el primer acuerdo regional en materia ambiental, centrado en garantizar la participación ciudadana. Según un informe publicado el año pasado por Global Witness, América Latina es el continente con mayor número de activistas ambientales asesinados en el mundo. Te lo cuenta Natalia Mazzei en un nuevo capítulo de Ecointensa. Ahora en Télam Digital https://www.telam.com.ar/ Y en nuestro canal de Youtube (1968) de Andrew Mc. Leglen. Con James Stewart, Dean Martin, Raquel Welch y George Kennedy. Con la conducción de Fernando Martín Peña y Roger Koza.Con Eduardo Anguita. Entrevistas: Omar Zorzenon, de la Federación Argentina de las Cooperativas Eléctricas, Juan Gabriel Tokatlian y Mariano Greco de Arsat por inteligencia artificialFecha 4. Desde el autódromo de la ciudad de Concordia en la provincia de Entre Ríos.Relatos: Luciano Kinder. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas en boxes: Nicolás Neuss y Daniel Perriard.Fecha 10.Previa con Damián Zárate y Gustavo Villamor.Fecha 14. Relata: Jorge Godoy. Comenta: Santi Lucía.Maestros del arte clásico Flamenco. Conducción: Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey. Invitados: Alejandro Hurtado: Autor / Intérprete Pablo San Nicasio: Editorial Especial.(Videoy notas) Estreno. Entrevista al Jefe de Sanidad de la Base Antártica Conjunta Marambio, Primer Teniente Diego Roque Oyola. Télam presenta la serie “Antártida en primera persona”, un ciclo de notas y entrevistas a distintos protagonistas que viven en medio de las condiciones climáticas más adversas y cambiantes. Este lunes, una entrevista al Jefe de Sanidad de la Base Antártica Conjunta Marambio, Primer Teniente Diego Roque Oyola. A cargo del equipo de sanidad compuesto por dos enfermeros y él, que es el único médico de la base. Cumple una misión de un año en la Antártida.Disponible en Télam Digital y en redes. TELEVISIÓN PÚBLICA /// PAKAPAKA Capítulo estreno: VEl ciclo, con la conducción de Mauricio Vila y Mar Mediavilla, esta semana recorrerá la provincia de Tucumán con paradas en: Valles Calchaquíes (lunes 8 de mayo), las Ruinas de Quilmes (martes 9), Ampimpa (miércoles 10), el Parque Nacional Aconquija (jueves 11) y la ciudad de San Miguel de Tucumán (viernes 12).Cada semana, Zamba y Nina visitan una provincia distinta de la Argentina, y brindan información sobre la geografía, la flora, la fauna y las costumbres de cada lugar. Asimismo, artistas de distintas disciplinas son parte del viaje y proponen actividades relacionadas con la ciudad o localidad que visitan. Se trata de la primera serie en la que Zamba y Nina interactúan con personajes y fondos reales y son animados en 3D en el espacio ANIMAR MoCap. La serie se emite por Televisión Pública de lunes a viernes a las 9:00 y por Pakapaka de lunes a viernes a las 14:00.En una nueva clase magistral de Física en segundos, Anibal busca difundir la ciencia y explicar la física para ayudar a quienes estén cursando la materia en el CBC y, al mismo tiempo, hacer entendible esta disciplina para cualquier persona curiosa por la ciencia.Miralo en vivo por el canal de Twitc h.Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video)Ahora en Télam Digital (Video y radio). Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinasAhora en Télam Digital (Audio). Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Escuchalo en Spotify ¿Cómo se transita la arena de un balneario con una silla de ruedas?, ¿cómo accede una persona ciega a las instalaciones de un museo?, ¿puede ser un parque de diversiones un espacio de disfrute para un niño con TEA?, ¿cómo es la representación de las discapacidades en el entretenimiento? El llamado diseño universal propone la creación de espacios para el goce de la mayor cantidad de personas posibles. ¿Cómo es el mundo del turismo y el entretenimiento accesible hoy? Este video forma parte de Futuro Inmediato, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación.Ahora en Télam Digital, Youtube y redes sociales.Producción: Mundo U. Serie que narra el siglo XX argentino a través de sus presidentes de facto abordados mediante entrevistas en las que referentes de la comunicación, el derecho y la historia son consultados respectivamente acerca de cada uno de los 13 mandatarios inconstitucionales que gobernaron el país y de los golpes de Estado que los antecedieron.4 de mayo. 17.30.Sala Horacio González – Pabellón Ocre. Con la participación de Rosario Lufrano (presidenta de RTA), Bernarda Llorente (presidenta de la Agencia Télam) y Jéssica Tritten (presidenta y gerenta general de Contenidos Públicos). Modera: Gabriela Rádice.La agencia nacional de Noticias participa a través de un ciclo de charlas en las que se entrecruzan distintas temáticas fundamentales en la actualidad. Télam comparte un stand con los ministerios de Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura, en el Pabellón Azul del predio de La Rural.Cómo la Inteligencia Artificial está redefiniendo el periodismo y la comunicación. Hacia dónde va, cómo se aplica en el periodismo digital, alcances y proyecciones de una nueva forma de convivir con esta nueva tecnología. Oradores: Nicolás Russo, Jefe de producto digital de Canal 9 y responsable de visionlatina.media; Mariano Blejman, CDO del Grupo Octubre, fundador de Smart Story y de Media Party; y Esteban Magnani, periodista especializado en ciencia, escritor y docente (UBA y UNRA).Pedidos de quita de libros de bibliotecas, quejas en escuelas y reedición de clásicos por parte de pulpos editoriales según ideas inclusivas de época, conglomerados internacionales que incorporan “lectores sensibles” para ser advertidos de presuntas ofensas. ¿Se trata de una sociedad que rechaza una literatura que la incomoda, que deja de tolerar la incorreción política? ¿Qué es lo que moviliza las reediciones de los clásicos? Oradores: Leonora Djament, editora y Directora Editorial de Eterna Cadencia. Gabriela Adamo, periodista, gestora cultural y editora.Un debate sobre cómo las nuevas generaciones de escritores recuperan algunos de los hitos más importantes de la historia argentina, acontecimientos que ellos no vivieron pero que resignifican en películas como “Argentina 1985”, de Santiago Mitre, o en libros como el premiado “Ovejas”, de Sebastián Ávila; "Cuando te vi caer", de Sebastián Basualdo o "Heroína: la guerra gaucha", de Nicolás Correa. Cuál es el aporte y la impronta que brindan sus miradas de la historia y qué desafíos implica fusionar en la ficción las representaciones de conflictos históricos recientes con temas como el amor, las relaciones familiares y la diversidad sexual. Oradores: Mónica Zwaig, actriz, dramaturga y escritora. Sebastián Ávila, investigador, docente y autor de “Ovejas”, una novela sobre Malvinas.En esta charla, Fototeca ARGRA y Télam compartirán las experiencias de recuperación y puesta en valor de archivos periodísticos, que combinan acciones de conservación, digitalización y difusión del patrimonio fotográfico. Una verdadera memoria colectiva que registra importantes acontecimientos de la historia política, social y cultural de nuestro país en estos 40 años de democracia. Oradores: Luis Ramírez Dávila, Jefe del archivo fotográfico de Télam, y Ezequiel Torres y Daniel Vides, fotógrafos y miembros de ARGRA y del Archivo Nacional de la Memoria.¿Qué valoran de la democracia? ¿Qué le reclaman a la democracia? ¿Cuáles son los temas que más los ocupan y/o preocupan? Con Julia Epstein, directora del Instituto Nacional de Juventudes.Vení a jugar al espacio de Télam en la Feria del Libro! La agencia presenta un noticiero exprés en el que los chicos y las chicas juegan a ser presentadores de noticias, leen o interpretan un cable sobre distintos temas y luego pueden buscar su video para compartirlo en sus redes sociales. Todos los días en el Stand 602 Pabellón Azul.La industria de la animación en la Argentina, un mundo de posibilidades. ¿Cuáles son las dificultades y los desafíos que tienen las y los creativos de nuestro país? Cómo se produce animación en la Argentina y en dónde se puede ver. Por qué es importante el desarrollo de una industria de la animación nacional. Oradores: Daniel Duche, docente y director de la serie Vigía Planetario. Julia Conde, realizadora audiovisual y directora de videos animados de BZRP. Cielo Salviolo, gestora cultural, productora de contenidos y directora de Pakapaka. ModeraDiego Golombek e integrantes del programa Noche de Mente desafiarán al público de la Feria.El documental producido por RTA a diez años de la asunción del primer Papa latinoamericano.Presentan: Rosario Lufrano (presidenta de RTA), Eduardo Valdés (Diputado Nacional) y Pablo Santángelo (director del documental). En la Sala Victoria Ocampo – Pabellón Blanco)Chantal Abad y el equipo del programa dialogará con el público.Se realizará el preestreno del documental con un panel de especialistas en inteligencia artificial y con la presencia de la gerenta general de Contenidos Públicos S. E., Jésica Tritten, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.También, ese mismo día, en el stand de Banco Nación, se proyectará Contá conmigo, una serie de microprogramas sobre educación financiera con la conducción de Marina Bacin, que fueron coproducidos entre el mismo Banco y Canal Encuentro.Hasta el 15 de mayo, saldrán desde la Feria Gente de a Pie con Mario Wainfeld, Encuentro Nacional con Luisa Valmaggia, Todo con Afecto con Alejandro Apo, Mundo Disperso con Pedro Saborido, La Clave con Fena della Maggiora, Soy Nacional con Sandra Mihanovich, el programa de la Biblioteca Nacional en la radio pública, Mujeres de Acá con Marcela Ojeda y Vidas Prestadas con Hinde Pomeraniec.Conversatorio desde la Sala Ernesto Sábato de la Feria del libro. Con Mario Wainfeld, Víctor Heredia, e invitados especiales.Con Leandro Arecco desde la feria. Difusión de contenidos culturales, artísticos y musicales, vinculados principalmente con los acontecimientos del ámbito argentino y latinoamericano, a través de un acompañamiento distendido para pasar de la mejor manera el sábado por la tarde hacia la noche. Con las voces de los protagonistas, y actualizando la agenda cultural, con todo lo que se puede ver o escuchar, día a día.Con Cucho Parisi y El Francés desde la Feria.DOMINGO 7 DE MAYO, 16.00. FOLK FATAL.Con Mavi Díaz y Colo Merino, Redes Raíces con Camilo Carabajal y MicaFarías Gomez, y Código Lunar, con Franco Ramirez y Rocío Araujo, transmiten en vivo desde la Feria del Libro.