Lammens destacó los logros en turismo y pidió ver más allá de la polarización política

"El Programa PreViaje fue uno de los grandes protagonistas de nuestra gestión" dijo el ministro. Foto: Prensa

"Siempre que tenga que ver con apoyar, con cuidar a los que emprenden en Argentina, a los que invierten bien, seriamente, a los que generan empleo, a los que pagan impuestos, ahí siempre cuenten con nosotros, y creo que hemos dado muestra de eso" Matías Lammens

En cuanto al segundo gran éxito, Lammens dijo que fue la capacidad de reinventarse. Foto: Prensa

Foto: Prensa

Foto: Eugenia Neme

Foto: Eugenia Neme

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, encabezó este jueves en la ciudad de San Carlos de Bariloche la inauguración del 48º Congreso de la Federación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (Faevyt), donde destacó la importancia de programas como PreViaje y 50 Destinos, al tiempo que pidió que se deje al sector turístico "fuera de la polarización política".Ante un auditorio colmado en la sala de convenciones del hotel Panamericano, donde se desarrollan las jornadas del Congreso, el ministro señaló que el turismo "es uno de los sectores estratégicos para que Argentina crezca, y de los más importantes de la economía nacional. Aporta divisas, genera trabajo, y fortalece las economías regionales".En ese sentido, mencionó que el Programa PreViaje "fue uno de los grandes protagonistas de nuestra gestión" y recordó que "el mayor caso de éxito es que este programa empezó cuando las agencias estaban cerradas" durante la pandemia y con el acuerdo general, sin importar las afinidades políticas."Empezamos a vender pasajes, estadías, paquetes, cuando no podíamos salir de nuestra casa. Ese fue el primer gran éxito de PreViaje", añadió.En cuanto al segundo gran éxito, Lammens dijo que fue la capacidad de reinventarse, convirtiéndose en "una herramienta para que suceda lo que está pasando hoy en muchas de las ciudades y provincias de Argentina, que es que no tenemos temporada baja".El funcionario calificó al programa como "una política pública virtuosa desde todo punto de vista, que genera formalidad, donde el Estado recupera gran parte de lo que invierte, federaliza, redistribuye el ingreso en términos geográficos", por lo que llamó a "cuidarlo"."En eso mucho va a tener que ver también lo que puedan hacer ustedes como sector, la capacidad de lobby bien entendido, lo que ustedes le puedan transmitir a todos los que son decisores de políticas públicas, al que venga como Ministro, a los diputados, a los senadores. Me parece que es algo que ustedes también son grandes protagonistas", les comunicó a los presentes.Por otra parte, advirtió que "este va a ser un año complicado porque es un año de campaña" electoral y pidió: "dejemos a un sector que funciona y las cosas que funcionan no hay que cambiarlas, hay que cuidarlas y mejorarlas eventualmente, pero no cambiarlas"."El pedido es para el sector público, para la política, pero también para el sector privado: Dejar el turismo fuera de la grieta, que cada uno, cuando esté ahí en el cuarto oscuro, vote lo que quiera, vote lo que le parezca, pero cuando sale del cuarto oscuro o antes de entrar, difunda, sea un predicador de que el turismo es una de las actividades más importantes de la Argentina", acotó.Respecto de la venta ilegal, rescató la importancia del convenio firmado con Meta para combatirla, que, señaló "fue un paso adelante que terminó de alguna manera de cimentar lo que ya venía pasando con PreViaje, que tiene una arista que se menciona poco, y es que ayudó a formalizar"."Siempre que tenga que ver con apoyar, con cuidar a los que emprenden en Argentina, a los que invierten bien, seriamente, a los que generan empleo, a los que pagan impuestos, ahí siempre cuenten con nosotros, y creo que hemos dado muestra de eso", completó.Asimismo, elogió el Programa 50 Destinos porque "apuntala a la infraestructura que hace falta en el país y genera un círculo virtuoso en muchos lugares donde el Estado intervino, donde hicimos una obra, y después viene el privado y realiza un emprendimiento"."El Estado tuvo un rol inteligente, emprendedor, no solamente presente. Es un Estado que invierte y genera las condiciones para que el privado invierta y gane dinero, por supuesto. Y eso es bárbaro, un sector privado que cree en Argentina, que invierte en Argentina y que siga generando empleo", enfatizó.También les solicitó a los agentes de viajes que se adueñen de la Ruta Natural, "un producto fantástico desde todo punto de vista, para el cual hemos conseguido financiamiento internacional"."Creo que es uno de los legados que va a quedar del Ministerio, sin ninguna duda, y de la cual ustedes se tienen que hacer parte para saberla vender a argentinos y en el mundo, porque ustedes saben también que el turismo de naturaleza es uno de los productos más buscados", aseguró.La Ruta Natural es una inversión de más de 30 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para generar infraestructura de naturaleza en cada uno de los destinos que se trabaja junto con las provincias.En cuanto a la capacitación, uno de los ejes del congreso, Lammens precisó que durante su gestión fueron capacitados 523.000 profesionales del sector, desde idiomas hasta gastronomía, pasando por todos los rubros, "lo que va permitir que estemos mas preparados para recibir turistas nacionales y extranjeros, fortaleciendo el recurso humano de la Argentina, que es el mejor de la región".El presidente de Faevyt, Andrés Deyá, dio la bienvenida al congreso a los 1.300 asistentes y señaló que durante las jornadas "nos vamos a centrar en una agenda que va más allá del presente y que planifica lo que viene para la industria en esta etapa en la que el turismo se está reinventando y avanzando"."Hemos dejado claramente demostrado que nuestro rol es irremplazable. Sólo para dar un dato, casi el 60% de las ventas de la última edición de Previaje fueron realizadas por las agencias de viajes", subrayó.Deyá señaló que en esta 48 edición de su congreso los agentes de viajes "nos vamos a nutrir de cuestiones fundamentales sobre liderazgo, inteligencia artificial, creatividad, y todos los temas centrales que ocupan y preocupan a nuestras agencias".Enumeró las incorporaciones que se hicieron durante su gestión, como la Comisión de Turismo Joven y la Comisión de Cruceros y la creación del sello Faevyt Solidario, "para realizar acciones de impacto federal en el marco de la responsabilidad social empresaria que promueve nuestra institución".También destacó los más de 40 cursos online y gratuitos a través de Incatur, y el Laboratorio Faevyt que trabaja en la detección permanente de perfiles ilegales, "un tema clave para nuestro sector", enfatizó.Además de Lammens y Deyá, estuvieron en el estrado durante la apertura la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras; el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Hani, el presidente del INprotur, Ricardo Sosa, y el director Comercial de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo.