Diego Oyola, médico de la Base Marambio: “Lo mejor aquí es el espíritu de cooperación”

Diego Oyola es Primer Teniente de la Fuerza Aérea y actualmente se desempeña como Jefe de Sanidad de la Base Antártica Conjunta Marambio, donde trabaja con una enfermera y un enfermero para atender a todo el personal de la dotación permanente y a quienes llegan en las diferentes campañas."Básicamente el trabajo tiene mucho que ver con la prevención”, explica Oyola. “Nuestra principal tarea, hasta ahora, vienen siendo los traumatismos debido a los trabajos duros que se realizan en el exterior de la base. Después, en un segundo plano, problemas odontológicos que surgen por las temperaturas extremas y, en un tercer lugar, están las infecciones respiratorias banales o leves”, agrega.Si bien el teniente Oyola es traumatólogo, por la base han pasado médicos de diferentes especialidades que llegan preparados para atender cualquier problema de salud que pueda presentar el personal.La unidad sanitaria donde atiende el doctor cuenta con un ecógrafo, un equipo de rayos X, un desfibrilador, un electrocardiograma, un respirador automático, un equipo de telemedicina, además de un sillón odontológico nuevo, una ambulancia y todo lo necesario para atender una emergencia.“Uno de los principales espíritus de las bases antárticas y de Marambio en particular, por ser la que está más abierta al exterior, es la cooperación”, asegura Oyola, y cuenta que cuando no está realizando alguna tarea relacionada a su función como médico, colabora con otras actividades, algo que disfruta de su permanencia en la Antártida. “Si un día tenés tiempo libre o no atendiste a nadie, te acoplás a uno de los grupos de trabajo. Vas a pintar, vas a carpintería a ayudar, vas a mover nieve cuando hace falta para sacar la ambulancia…”, detalla.El teniente Oyola es cordobés y para él ir a la Antártida era “un sueño largamente postergado” que pudo al fin alcanzar. “Es algo gigante, es inabarcable y quizás suene medio poético, pero todos los problemas que vos puedas tener, por más grandes que sean, o por más enrollado que estés, al salir afuera y ver ese paisaje, te resetea el cerebro automáticamente y te das cuenta de lo pequeño que sos”, expresa convencido.