Las decisiones de Almirón: evaluar a Fabra y encontrar reemplazante de Payero

Foto: Sebastián Granata

A tres días delen el estadio Más Monumental, el, se enfrenta a dos temas centrales para la definición del equipo titular: evaluar la condición física del colombiano, quien superó una lesión, y encontrar el reemplazante del suspendido mediocampistaEl ex Banfield, expulsado el fin de semana pasado en la victoria sobre Racing Club en La Bombonera, es uno de los futbolistas más destacados del breve ciclo de Almirón en Boca, al margen de que no tuvo una buena prestación anoche en el triunfo frente a Colo Colo por 2-0 en Chile.Su ausencia obligada en el mediocampo plantea un gran interrogante para el cuerpo técnico "xeneize", que una de las alternativas que dispone es la de, quien lo reemplazó durante el segundo tiempo del partido en Santiago.Otro candidato para esa posición es, quien también ingresó unos minutos anoche y pelea de forma directa con el exTigre por ingresar en la formación para el trascendental partido del domingo próximo.La alineación del último campeón argentino para jugar ante su clásico rival contará con la mayoría de los futbolistas que actuaron en Chile, donde Boca sumó su segunda victoria consecutiva Lo que acaso pueda variar es el módulo táctico en favor del 3-5-2 que Almirón dispuso para el segundo tiempo del compromiso ante Colo Colo.En el "Mundo Boca" se especula con alguna sorpresa de Almirón, quien vive su primera "luna de miel" en Boca por el rendimiento del equipo y sus aciertos, especialmente con el cambio de posición al peruano Luis Advíncula, en los últimos dos compromisos.No debería descartarse la opción de que juvenil, otro punto a favor del entrenador, pueda desplazarse a la mitad de la cancha para hacerle lugar a Fabra, histórico dueño del lateral izquierdo de la defensa.Si el colombiano no llegara en condiciones, esa variante podría mantenerse incluso concomo marcador de punta. De todas formas, casi con seguridad, el futbolista "cafetero" ocupará al menos un lugar en la lista de convocados.Su ausencia en el equipo se remonta al pasado 9 de abril cuando sufrió una lesión en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha en la derrota ante Colón de Santa Fe, correspondiente al ciclo interino de Mariano Herrón.El plantel de Boca arribó esta tarde al país procedente de Santiago con el ánimo fortalecido por los resultados recientes. Almirón, con imagen positiva entre dirigentes, futbolistas e hinchas, le brindó al plantel una jornada de descanso."El entrenador nos está pidiendo cosas que después, gracias a Dios, salen en el campo de juego. Nos pasó en Rosario, cuando tuvimos dos situaciones clarisimas que las habíamos entrenado. Al día siguiente, nos mostró y nos dijo: 'Muchachos, ¿vieron que se puede?. Lo bueno es que hay un crecimiento, que vamos trabajando, la idea la vamos agarrando y eso es lo importante" declaró anoche el arquero Sergio "Chiquito" Romero, una de las figuras en Chile.El DT de Boca ya sabe que para el superclásico no contará con el delantero Luca Langoni, una de las figuras en la conquista del campeonato pasado, quien se resintió de un desgarro en el isquiotibial derecho antes del viaje a Chile. Tampoco estarán Darío Benedetto, Juan Ramírez y el defensor paraguayo Bruno Valdez.El plantel regresará este viernes a las prácticas desde las 9.00 y el sábado quedará definida la formación tras un ejercicio táctico.