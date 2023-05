Hollywood en llamas: ¿qué hay detrás de las huelgas en el Planeta Cine?

Los guionistas llevan sus protestas a los principales estudios, como Universal, en Los Ángeles. (Foto: AFP)

Las oficinas de Netflix también fueron objetivo de los reclamos sindicales. (Foto: AFP)

¿Qué fuerza pueden tener esta y otras protestas?

¿Qué piden los guionistas y los directores?

¿Cuánto dinero hay en juego?

¿Cuánto ganan los guionistas?

¿Cuál es la situación real de los guionistas?

¿Qué argumentan los productores?

¿Cómo reaccionaron los estudios y compañías de streaming?

¿Qué puede pasar?

Durante los últimos 15 años, el(WGA), el siempre combativo sindicato que representa a los guionistas, estuvo varias veces a punto de decretar nuevos paros por tiempo indeterminado, pero siempre a último momento se alcanzaron nuevos acuerdos (en general los convenios en Hollywood duran tres años).No se sabe, pero es solo la punta del iceberg de un conflicto que incluye demandas por aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo, ampliación en el cobro de derechos en esta era del streaming global y certidumbres en estosentre quienes cumplen tareas más básicas.Con los(aunque los contactos siempre se mantienen), ahora la mirada está puesta en las negociaciones que la(AMPTP), asociación que representa a más de 350 compañías de producción, está llevando adelante con, cuyos contratos vencen el 30 de junio. También se han sumado a las protestas callejeras el gremio de camioneros (IBT) y las entidades que representan a los diferentes rubros técnicos (IATSE), aunque varios de ellos ya han alcanzado acuerdos previos.Mucha., más de 2.000 se congregaron el último miércoles en un acto realizado en el Shrine Auditorium de Los Angeles, al que acudieron además varios otros líderes sindicales y políticos.. La actividad no solo se ha paralizado en los Estados Unidos (donde no se están emitiendo los populares night shows ni programas como "Saturday Night Live", que requieren de constantes aportes de escritores) sino que también se ha extendido a otros países como Canadá o Inglaterra. Además, dejaron de trabajar los writers rooms (equipos de guionistas) de numerosas series en pleno desarrollo comoEl WGA demanda(los productores ofrecen alrededor del 11%), mejoras en el cobro dea escala global y el mantenimiento de los empleos más precariosEl DGA le suma demandas deen los rodajes, tras la muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía, durante la filmación de “Rust”, película producida y protagonizada por Alec Baldwin.Según las cifras divulgadas por el WGA, que en la última votación recibió el apoyo del 97,78 por ciento de los afiliados para lanzar las medidas de fuerza, el paquete de mejoras que demandan implicaría a los estudios, mientras que la contrapropuesta de los productores es de un incremento de apenas 86 millones por año.Hoy un escritor que recién ingresa a un staff de guionistas gana; y uno de mayor nivel, 7.412 dólares. Sin embargo, en los últimos tiempos los contratos, como era lo habitual en los canales de TV, sino por pe. Incluso los sindicalistas denuncian que se ha establecido una tarifa diaria, lo que implica el pago solo por unas pocas jornadas. Se sabe que los guionistas trabajan antes que el resto de los otros rubros del universo audiovisual, en muchos casos lo hacen solos y precisamente esa independencia les genera un importante grado de indefensión que ahora los sindicalistas quieren revertir.Entre 2009 y 2019,, según datos del propio sindicato, por la explosión de la producción en el segmento del streaming, aunque durante la pandemia el sector sufrió -como tanto otros- una dura crisis, de la que se fue recuperando en los últimos tiempos. Por un lado, están los guionistas estrella, que suelen cobrar más de un millón de dólares solo por trabajar unos pocos días como script-doctors; es decir, para reescribir o mejorar un guion ya existente, y por otroy no tienen garantizada ningún tipo de continuidad.En un comunicado, la AMPTP dijo que, siendo los puntos conflictivos la "dotación de personal obligatoria" y la "duración del empleo", que dice que son "propuestas gremiales que requerirían que una empresa cuente con un determinado número de escritores durante un período de tiempo específico, ya sea que los necesite o no”.En principio,, ya que -argumentan- tienen los guiones terminados de la mayoría de las series y películas que producirán durante el resto de este año y han anticipado además la adquisición o entrega de otros proyectos antes de fines de abril. “Podemos aguantar mucho tiempo”, aseguran, en referencia a lo que ya ocurrió en 2007 y 2008.Si el conflicto se agrava y se suman otros sindicatos la tensión se acrecentaría yEn los próximos días se conocerá la evolución, pero algo va quedando claro: las condiciones de producción y distribución en la era del streaming global y la inteligencia artificial van cambiando de forma muy vertiginosa y quienes se encargan de entregar los contenidos en tiempo y forma no quieren quedarse atrás en esta carrera (disputa), cuya línea de llegada aún es muy difícil de distinguir.