Hugo Beto, el sargento de la bonaerense que manejaba Escuadrones de la Muerte

Durante la primavera de 2001 yo cubría policiales en un semanario. Una tarde, mi editor –que aquí vamos a llamar Martínez– me encargó un artículo sobreEse tema se le había ocurrido luego de mantener una conversación con un joven ejecutivo de la editorial. El tipo –que en este texto se apellidará Rebollo– residía en una coqueta quinta de Don Torcuato y, para evitar ser víctima de posibles delitos,ciertamente eficaz: sólo debía hacer un simple aviso telefónico para que sus salidas y llegadas, por lo general a bordo de una cuatro por cuatro, fueran custodiadas porAl parecer, ese "ángel de la guarda" era un experto en lo suyo, dado que conocía los peligros de la zona como la palma de su mano. Tal creencia fue expresada por Rebollo con jactancia cuando me dio el número de su celular.La voz que brotó desde el otro lado de la línea. Y quedamos para el día siguiente en su propio domicilio.No fue fácil llegar a esa inquietante calle de tierra del barrio Los Dados. Allí, estacionado bajo la copa de un frondoso árbol, había un Monza con una baliza pegada al techo. Y más atrás, una casita con tejas color chocolate, bien al estilo de Hansel y Gretel.Su interior era aún más estrafalario: entre enseres domésticos,, dos niños correteando y una mujer embarazada, resaltaban armas de grueso calibre, chalecos antibala y un equipo de comunicaciones que, de tanto en tanto, modulaba la frecuencia policial.Así era el hogar del, más conocido comoSin duda, se trataba de uno de esos hombres que suele llevarse trabajo a casa. Por lo pronto, allí funcionabaMatías, el fotógrafo, ya había preparado su cámara.Pero. Simplemente observó como nuestro anfitrión se apresuraba a despejar de la mesa una escopeta 12.70. Luego, a modo de bienvenida, estiró los labios; era su manera de sonreír. En su estampa había un aire queEn eso, aparecieron dos tipos con uniforme de La Bonaerense. Uno era obeso y tenía jinetas de sargento; su nombre Anselmo Puyó. El otro, un cabo, mostraba una mirada fría; su apellido era Leguizamón.. Y eran socios de la empresa.El Hugo Beto, por su parte, prestaba servicios en la comisaría 3ª de Don Torcuato. Pero –según sus dichos–Los ojos de Matías se cruzaron con los míos. En ese instante, la embarazada nos ofreció un mate.El primer juicio de valor del Hugo Beto fue tajante:Cáceres, obviando su condición policial, pronunció esas palabras como si fuera un observador de las Naciones Unidas. Sus socios, algo incómodos en sus respectivos uniformes, asintieron en silencio. Entonces, agregó:Se refería a un selecto grupo de vecinos que, a cambio de(dolarizados por la convertibilidad) obtenía seguridad garantizada. En este punto, abordó la clave de su éxito empresarial:Y remató la última letra descargando un puñetazo sobre la mesa. Luego, sostuvo:Al decir esto, estiró otra vez los labios. Y sin demasiados rodeos, dio a entender queCasi una licencia poética para aligerar el delicado concepto de limpieza social.Ellos –siempre según el extrovertido sargento– efectuaban tal actividad mediante, golpizas, breves privaciones de la libertad y hasta homicidios. Ese sujeto hablaba sin tapujos; al fin y al cabo, veníamos recomendados por uno de sus clientes. Algunos –y por cierto, tal no era el caso de Rebollo– consentían semejante estilo de trabajo, y al extremo de apoyarlo con ruidosas manifestaciones, cada vez que Cáceres era denunciado por alguna tropelía.Esto último era muy común. Sin ir más lejos, el Hugo Beto saltó se su asiento para volver con un enorme afiche entre las manos; se notaba que había sido arrancado de alguna pared. Estaba firmado por lay denunciaba la existencia de un escuadrón de la muerte en Don Torcuato. Al respecto, mostraba una serie de fotos con las caras de las víctimas.Los ojos de Matías se cruzaron nuevamente con los míos. El Hugo Beto, con un dejo de indignación, señaló:Entonces dio otro respingo para regresar esta vez con un cuaderno tipo Gloria. En sus páginas, pegadas con Plasticola, había un número impreciso de. Era nada menos que la base de datos del escuadrón. Y también una prueba irrefutable del trabajo de inteligencia que se hacía sobre las víctimas. Pero para el Hugo Beto solo se trataba de un elocuente recurso de mercado. Tanto es así que solía mostrar aquel book a sus potenciales clientes. Para mi sorpresa, ese individuo accedió de buena gana a que Matías hiciera algunas reproducciones.Cáceres matizó el trabajo del fotógrafo intercalando comentarios; como, por ejemplo:Se refería a un chico que posaba en un descampado con las manos atrás. Al pie de la hoja, efectivamente, decía: “Abatido”. En ese instante me di cuenta de que sus rasgos coincidían con una de las caras del afiche: la deYo conocía el caso, porque el asesinato de este pibe –a quien llamaban “Nuni”– encabezaba la lista de un reciente informe de la Procuración referido a. El tema acababa de costarle el puesto al ministro de Seguridad, Ramón Orestes Verón.Ahora yoAl respecto, el Hugo Beto argumentó:Fue lo último que dijo antes de nuestra despedida. La nota sobre la inseguridad en esa zona del norte bonaerense jamás fue publicada. Y las reproducciones del álbum quedaron guardadas en el archivo de la editorial. Pero no por mucho tiempo.Esa misma tarde llamé a mi amigo Cristián Alarcón, quien investigaba para Página/12. Ya había publicado algo sobre Cáseres. Ahora yo tenía una parte de la historia que él desconocía. Acordé con él no escribir nada al respecto, para evitar que Hugo Beto se deshiciera de su álbum.Seguidamente, Cristian me puso en contacto con su socia en el asunto:Y ella me propuso hacer una declaración testimonial ante el fiscal de la causa, el doctor Lino Mirabelli. Para ello, retiré silenciosamente de la redacción las reproducciones archivadas allí. El fiscal tardó unos meses en recibirme.En tanto, tras una denodada búsqueda, Cristián y Andrea dieron con un pibe del barrio Los Dados que, reveló después ante el fiscal. Su exacta descripción del arma probó que esa era la pistola en cuestión.Nuni, efectivamente, salía a robar choferes de autos caros, pero con un pistolón que no funcionaba. Su estrategia sólo era atemorizar al conductor.. Ellos lo acribillaron a quemarropa.Yo declaré ante Mirabelli durante toda la tarde del 24 de junio de 2002, aportando las diapositivas. Días después, atendí una llamada de Martínez con la siguiente pregunta:Dije que no. En rigor, jamás volví a ver a Cáceres.o –se excusó, antes de cortar.Al rato, recibí otra llamada de Martínez. Pero esta vez sólo para decir:En efecto, el joven ejecutivo estaba estupefacto. Porque los allegados al Hugo Beto le recriminaban su desgracia. En ese instante me enteré que tanto él como Puyó estaban detenidos. Es que, poco antes,Y su álbum ya se encontraba en poder del fiscal.En diciembre de 2004,