Santoro presenta un programa con "cinco misiones estratégicas" para la ciudad de Buenos Aires

"El liderazgo de Cristina es vitalicio, es hasta que se muera", aseguró Santoro.

El diputado por el Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro dijo este jueves que"Esta semana vamos a cerrar un programa con un conjunto de compañeros para la Ciudad con cinco misiones estratégicas y políticas concretas para resolver los problemas centrales de la Ciudad. Lo venimos trabajando hace un año", afirmó Santoro en declaraciones a Radio El Destape."En nuestro modelo el Estado lidera, interviene. No estamos en contra de la construcción, pero si interviene tiene que ser para defender los intereses populares", subrayó Santoro.En ese sentido,"sino metros cuadrados que puedan dolarizar y eso provoca que sea imposible alquilar"."Tenemos un conjunto de propuestas, son por lo menos siete u ocho, que se articulan entre sí para intervenir en el mercado de alquiler", agregó.En el programa tambiény "una serie de temas que van a formar parte de un programa de gobierno", enumeró."Después que la gente vote lo que quiera, pero que vea las ideas de carne y hueso y las políticas para ver si coinciden o no con nuestra forma de pensar. Ese debate le va a devolver la identidad política al FdT en la Ciudad y espero que pase lo mismo a nivel nacional", señaló Santoro.Por otro lado, Santoro consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantiene "un liderazgo muy fuerte" y que por ciertas cuestiones "no pretende seguir ocupando la centralidad electoral, pero que ocupa centralidad política"., pero la fuerza que lidera no puede esperar a que todo el tiempo la conduzca desde afuera. Tienen que surgir otros liderazgos", subrayó.También llamó a que haya mayor "creatividad" y afirmó que "históricamente la juventud era quien proponía las novedades" pero que hoy "está muy a la defensiva"."El crecimiento del (diputado libertario Javier) Milei me preocupa por el sistema de ideas y valores que representa. Hace 3 ó 4 años cualquier dirigente que se hubiera animado a sostenerlo en úublico hubiera quedado excluido de la arena política. Hoy puede afirmar que quiere armar un mercado de órganos y no pasa nada", lamentó.Y añadió: