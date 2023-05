Mascherano admite el "fracaso" del Sudamericano pero se ilusiona con el Mundial Sub-20

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol Sub-20,, admitió este jueves que la actuación en el torneo Sudamericano fue un "fracaso" pero se mostró ilusionado con revertir la imagen en el Mundial Sub-20., manifestó Mascherano sobre su situación luego del torneo que se disputó en enero pasado en Colombia en donde la Argentina finalizó sexta en un certamen que contó con siete seleccionados.En este sentido, el santafesino, en una extensa entrevista con la radio D Sports, consideró como "crucial" una charla que tuvo conpara definir su continuidad en el proyecto."Me manifestó la intención de seguir contando conmigo. Tanto él como (Claudio) Tapia y (Bernardo) Romero vieron cosas buenas del proceso, apostaron por mí y decidí seguir", explicó.Luego, con la confirmación de la Argentina como nueva sede del Mundial que debía disputarse en Indonesia, Mascherano contó que se aceleró la decisión de seguir al frente del equipo juvenil."El resultado fue muy malo pero quedaron aspectos positivos para que me ofrezcan la oportunidad de seguir.", agregó.Tras el anuncio de la lista de los futbolistas que formarán parte del plantel que comenzará la competencia el próximo 20 de mayo, el excapitán del seleccionado argentino se mostró ilusionado con cumplir el objetivo de disputar "los siete partidos".En cuanto al armado del plantel, Mascherano lamentó las ausencias de jugadores importantes como Alejandro Garnacho, Nico Paz y Facundo Buonanotte , quienes no fueron liberados por sus respectivos clubes."Sabíamos de la dificultad porque los clubes europeos no tenían la obligación de cederlos. Igualmente fuimos a ver los tres casos más complejos pese a que teníamos el no antes de ir", detalló sobre el viaje a Europa, que finalmente no tuvo el efecto buscado."Todos hicieron el máximo esfuerzo. No olvidemos que tienen 18 años. No les podemos pedir que sean irresponsables y se peleen con sus clubes", destacó sobre la presión que ejercieron los mencionados futbolistasUna de las novedades de la lista fue la inclusión de, quien no había sido convocado al Sudamericano."Se dijeron muchas cosas. Nosotros lo tuvimos cuando fuimos al torneo de Alcudia. A la vuelta tuvo una lesión en el hueso del pie y estuvo parado mucho tiempo. No fue por el tema del contrato con Boca", aclaró.También se sumaron jugadores como, de buen presente en el torneo de la Liga Profesional."No tenían la continuidad que tienen ahora. En tres meses puede cambiar muchísimo todo. Es una cuestión de actualidad y también de proyección", indicó.La preparación para el Mundial comenzará el lunes y Mascherano adelantó que, más allá de la idea de ser protagonista, intentará bajar un mensaje "más sencillo" y por momentos intentará ser "pragmático"."Hay chicos nuevos y cambió el plantel pero el objetivo es jugar los siete partidos. Tenemos los jugadores para poder llegar a ese objetivo", completó.