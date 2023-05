Se derrumbó más del 50% la cotización del banco PacWest y suenan las alarmas en EEUU

Se derrumbó más del 50% la cotización del banco PacWest.

JPMorgan incautó y vendió el First Republic.

El banco regional estadounidense PacWest registraba este jueves, tras un descenso de 58% el pasado miércoles, y vuelve a encender los temores de una crisis bancaria en Estados Unidos.El derrumbe se da, y que está dialogando con potenciales inversores ya sea para una inyección de capital o, en última instancia, para una venta de sus activos."El banco no registró fugas de depósitos a un nivel fuera de lo ordinario tras la venta de First Republic el lunes pasado. Nuestro capital y liquidez disponible siguen siendo sólidos y exceden nuestros depósitos sin asegurar", indicó PacWest a través de un comunicado.Asimismo,indicó queNo obstante,, según indicaron fuentes cercanas a la agencia de noticias Bloomberg, puesto que deberán asumir fuertes pérdidas en algunos de los préstamos concedidos., el lunes último.Las tensiones nacen de los problemas de liquidez de las entidades, que sufrieron fuertes corridas en los últimos meses.Las mismas, por lo general, presentaban problemas en sus hojas de balances con un desajuste entre activos y pasivos, habiendo invertido en bonos a largo plazo del Tesoro y otras inversiones que perdieron gran parte de su valor por las subas de tasas de la Reserva Federal (FED), situación que, a su vez, las obliga a pagar más en intereses a sus depositantes.Otro punto que alimenta el temor es que suelen tener una gran cantidad de clientes depositando más de US$ 250.000 en sus cuentas, es decir, por encima del tope asegurado por el gobierno estadounidense, algo que sucedió en el caso del SVB pero que no afectaría a PacWest, que reportó un 75% de clientes asegurados.La propia FED,Western Alliance caía este jueves alrededor de 53% luego de reportar el pasado mi´recoles fugas en sus depósitos, Comerica, 16%; y Zions Bancorp, 15%.Otro de los grandes afectados es, el segundo más grande de Canadá en una operación de US$ 13,4 millones que se comunicó a principios del año pasado.de TD a la hora de obtener las aprobaciones regulatorias, y no por la crisis bancaria.Frente a esta situación, siguen los cuestionamientos a los reguladores estadounidenses. Uno de los pedidos es que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) aumente su tope de depósitos asegurados de US$ 250.000 para brindar tranquilidad al mercado."Pese a los esfuerzos de (el presidente de la FED) Jerome Powell para calmar el mercado, no hay nada que sugiera que la crisis bancaria finalizó", opinó el analista de mercado de KCM Trade, Tim Waterer, quien consideró que el comunicado de PacWest "ofrece poco en términos de confianza al mercado".Powell había señalado el pasado miércoles,Brandon King, analista de Truis Securities,, y consideró que las pérdidas de los últimos días "reflejan más temor del justificado".En cuanto a las posibles derivaciones macroeconómicas en Estados Unidos, el expresidente de la FED de Dallas, Robert Kaplan, afirmó que la crisis no terminó porque aún le falta la etapa "más seria" donde los bancos restringirán el acceso al crédito.