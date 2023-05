Los tres frentes de tormenta de Carlos III

Martes 3 de mayo, una de las últimas apariciones de los reyes antes de la coronación. (Foto AFP)

Harry y Meghan, en la entrevista con Oprah Winfrey.

Los "correctos" príncipes de Gales, William y Kate. (Foto AFP)

"Harry y Meghan" (Netflix VER VIDEO

La foto ofcial de los Reyes, antes de la entronización. (IG)

El hermano del rey, Andrés, todavía no superó las acusaciones de pedofilia.

Isabel y Felipe de Edimburgo, durante la anterior coronación, en 1953. (AFP)

La pareja real en 2020. Felipe falleció en 2021, con 99 años. Isable, en 2022, a los 96.

Las coronas de San Eduardo y Santa María, con las que Carlos y Camilla serán ungidos reyes este sábado 6 de mayo.

En tan solo dos días Carlos III será consagrado como rey de Inglaterra. La última coronación fue la de su madre, Isabel II, en 1953, dando inicio al reinado más largo de la historia británica. Ella tenía 25 años cuando le pusieron sobre la cabeza la corona de San Eduardo, que solo se usa en este tipo de ocasiones, que tienen un carácter sagrado (el monarca es ungido con ungüentos místicos, hay una piedra “divina” de origen medieval, etcétera).Carlos III está en una situación muy diferente; tiene 74 años y, aunque, su coronación llega con varios frentes candentes abiertos, que envuelven a la ceremonia en cierto halo de intrigas y dramas familiares, que bien podrían haber salido de una telenovela.En primer lugar, está-hijo menor y nuera del nuevo Rey-, que hizo temblar los cimientos del Palacio de Buckingham y que mostró a sus miembros como personas problemáticas, violentas y hasta racistas. Cualidades peligrosas para esta familia, que busca mostrarse como la quintaesencia de la perfección humana. Desde que, se eyectaron de Londres en 2020 para instalarse en su mansión en Calabasas, Los Ángeles, “en busca de intimidad”, (ellos lo señalaron repetidas veces), aprovechan cada oportunidad para tirar bombazos contra los Windsor. Y lo hicieron a lo grande, tamaño Hollywood.Aunque ambos siguen manteniendo sus títulos de duque y duquesa de Sussex, y sus hijos son príncipes, renunciaron a sus responsabilidades como miembros de la realeza alegando que no querían que sus descendientes tengan que vivir acosados por los medios. Y porque¿Qué tiene que ver esto con Carlos IIII?En 2021, los Sussex hicieron una entrevista incendiaria con Oprah Winfrey, dondedentro del palacio y-estadounidense, actriz, divorciada y afrodescendiente, ¡qué horror!-, que hicieron que su salud mental entrara en declive (incluso pensó en suicidarse), sin recibir ninguna ayuda ni protección de los Windsor. Sobre todo, cuando ella era asediada por los tabloides y construida mediáticamente como una persona abominable, poco capacitada para su rol de royal, remarcando su carácter de “outsider”. Esto generó un cimbronazo en Buckingham, marcando una separación irreconciliable entre el bando de William y Kate -el mayor de los hijos de Carlos y su "correctisima" esposa- y Harry y Meghan.Pero luego llegarían dos bombazos más. En primer lugar,donde exponen con lujo de detalles la supuesta hipocresía y el maltrato que sufrieron en manos los Windsor. Un tema absolutamente delicado, en vistas de que la monarquía no pasa por su mejor momento, sobre todo tras la muerte deY como si eso fuera poco, tras la muerte de la monarca llegó), el libro de memorias del príncipe Harry donde no deja títere con cabeza. En este texto, revela la verdadera naturaleza cruel de Carlos III como padre, esposo y suegro. Además de narrar un episodio en el queque tuvieron acerca de Meghan. O como Kate lo convenció de que, en 2005, se disfrace de oficial nazi para una fiesta.¿Cómo se cierra este capítulo? A los Sussex le sacaron su residencia inglesa oficial en Frogmore Cottage, donde ahora vivirá el príncipe Andres, hermano del monarca.de Carlos que, casualmente, se celebrará el mismo día del cumpleaños de Archie, su hijo mayor. Punto final (por ahora).Luego de ese frente candente está el tema de, elevando su estatus real. Aunque Isabel le haya dado sus bendiciones a Camilla, a quien estimaba realmente, eso no borra su pasado como “la amante de Carlos III”. Y es que, desde siempre, el futuro rey estaba profundamente enamorado de ella, con quien se hubiese casado, de no ser porque ella ya estaba comprometida con otro. Sin embargo,, al menos para Lady Di -princesa de Gales con quien se casó Carlos en 1981-, que tenía clarísimo lo que estaba pasado e, incluso, lo denunció públicamente en la entrevista donde declaró que en su matrimonio “habían tres personas”.En el imaginario popular,, la responsable de la infelicidad de Lady Di: una mujer excepcionalmente cándida, hermosa, dulce, popular, adorable y con la cualidad de sentir una empatía absoluta por toda persona sufriente que encontraba en su camino. Una característica muy poco habitual en los Windsor y que se contrastaba completamente con la petulancia, la frialdad y la falta de carisma de Carlos.Hoy, a pocos horas de la coronación, si el lector entra al sitio de Instagram de la familia rea l, verá que en las fotos donde aparece Camilla hay una catarata de comentarios que dicen: “¡No es mi reina!”,o “Lo mejor que hizo Carlos fue haberse casado con la princesa Diana”.Prosigamos con los incendios en Windsor. Está el asunto de su hermano,, que estuvo envuelto recientemente en un escándalo judicial,en el marco de la red de trata de personas que gestionaba su amigo Harvey Weinstein. "Con la aprobación y acuerdo de la reina,. El duque de York seguirá sin emprender tareas públicas y está defendiendo el caso como ciudadano privado", dijo un comunicado oficial proveniente del palacio acerca de esta situación.Andrés, aquel que participó de la Guerra de Malvinas y que, una mansión histórica y una de las más lujosas de la familia real, fue forzado por Carlos III a trasladarse a Frogmore Cottage, donde antes vivían Harry y Meghan. Una decisión que, para muchos, fue leída como un descenso de categoría. Aunque la familia real trató de ocultar a Andrés lo más posible (no asistió al jubileo de Isabel II con la excusa de que tenía “covid”), la muerte de la monarca hizo que, invariablemente,Sin dudas, hay incertidumbre acerca de cuál será su papel en la coronación.Esos sonAdemás de que, que está exponiendo el lado oscuro de los Windsor, mostrándolos con sus luces y sombras. Y sus sombras son, frecuentemente, rasgos de caprichos infantiles, crueldad, despotismo, clasismo, egoísmo e hipocresía.Aunque, también, está el problema de él mismo como royal. La aceptación de la monarquía está en declive, sobre todo entre los jóvenes.Durante su reinado de setenta años se construyó como un reaseguro de estabilidad en medio de todo tipo de reveses sociales y económicos. Fue la primera monarca en tomar acciones proactivas para acercarse al pueblo, manteniéndose neutral frente a cualquier conflicto político.Su muerte -en septiembre pasado- aumentó el interés por la familia real, pero. También agitó ansias independentistas entre países de la Commonwealth, como Antigua y Barbuda, e incluso dentro de Reino Unido., por otro lado, aunque aprendió de la mejor a la hora de reinar,A su vez, en varias ocasiones, se pronunció políticamente sobre distintos temas polémicos, una jugada bastante delicada para la neutralidad que se espera de un royal.Aunque la coronación es un hecho histórico y emocionante para millones de personas, el ánimo general es que él abdique a favor de los príncipes de Gales -William y Kate-, que tienen muchísima más aceptación, sobre todo entre los jóvenes. Un sector demográfico que, de entrada,Sobre todo, en un contexto de crisis social y económica, donde miles y miles de ingleses ni siquiera cuentan con recursos para calentar sus casas, debido a la crisis energética producto de la guerra entre Rusia y Ucrania.¿Podrá Carlos III,, sortear estos fuegos cruzados y protagonizar un reinado que revitalice a la realeza? Es una pregunta que, lógicamente, hoy es imposible de resolver, aunque tenemos una certeza: el punto de partida está complicado.