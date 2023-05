Luego de 47 años, hallaron los restos de su madre desaparecida: “Me cambió la vida”

María Angélica Mellace, secuestrada durante la última dictadura cívico militar el 15 de noviembre de 1976.

Marcos Mancuzzo, residente en Tierra del Fuego epor integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), sostuvo que el hallazgo le, lo que constituye un “cambio importante” para su vida y la de su familia.en la ciudad de La Plata, y de la que se ignoraba cualquier otro dato sobre su paradero hasta el momento.El trabajo del EAAF y de la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires permitió determinar que, donde fue encontrada varios meses después e ingresada como NN en el Cementerio Municipal de Chascomús, el 25 de enero de 1979.“Todavía no terminé de digerir bien la noticia. Saber que vamos a disponer de un lugar donde enterrarla y donde poder llevarle flores después de 47 años es un cambio abismal para nosotros”,El hombre explicó que conocían la historia de su madre hasta el momento de su secuestro, porque ello está documentado en un expediente judicial, mientras que la identificación de sus restos permitió conocer a dónde la llevaron luego y cómo fue ejecutada.“El equipo de antropología forense nos convocó a una reunión por Zoom, a mis hermanos y a mí. Mi hermano Emilio vive en Buenos Aires y mi hermana Verónica en Estocolmo (Suecia) donde se exilió en 1977. Ahí nos leyeron todas las conclusiones. A mi mamá la mataron de seis disparos en el pecho y la dejaron tirada, hasta que varios meses después ingresó como NN a una fosa común”, detalló.También mencionó que,“Mi mamá era enfermera y trabajaba en un consultorio. Pertenecía a un partido político de izquierda. La citaron en una dirección y la estaban esperando. Era una trampa. Yo tenía seis años. Mi recuerdo es que me ayudaba con los deberes y yo le daba la mamadera a mi hermana”, recordó el hijo de María Angélica Mellace., y también fue secuestrado y desaparecido en 1977.“Fuimos de mano en mano, primero con unos amigos de mi papá y finalmente con mis abuelos paternos en La Plata, que nos criaron como pudieron. Cuando tenía 15 años nos fuimos con un tío, hermano de mi mamá, a Capital Federal”, rememoró Mazzucco.A fines de 1998, cuando tenía 28 años,Trabajó en fábricas electrónicas y ahora está desempleado, aunque se gana la vida haciendo delivery y como seguridad en boliches de la ciudad fueguina., relató el hombre.Aún conmocionado por el hallazgo de los restos de su madre desaparecida,“Ahora tengo la posibilidad de tenerla y completar el duelo. Sé que lo voy a ir asimilando de a poco. En algún momento me gustaría contarlo en las escuelas, a los chicos, en los aniversarios del golpe. Sería una forma de mantener viva la memoria de mis padres”, concluyó.