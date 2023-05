Moreau: "El juicio a la Corte revela la existencia de una estructura mafiosa"

Moreau explicó que en la actualidad, la Comisión analiza "el capítulo de la obra social, en el cual se avanza con pruebas irrefutables". / Foto: Prensa bloque Frente de Todos

"Estamos en presencia de una estructura mafiosa que utiliza métodos como los aprietes. Supimos que Silvio Robles, asesor de Rosatti, hizo borrar la casilla de correo del presidente de la Corte y quiso arruinar una computadora con una inundación inventada" Leopoldo Moreau

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Leopoldo Moreau, calificó como "gravísimos" los hechos que se revelan en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que sigue un proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que los testigos que declararon dieron cuenta de la existencia "de una estructura mafiosa" en la cúspide del Poder Judicial."Los hechos que narran los testigos deberían estar en las tapas de todos los diarios. No es la Corte de los argentinos. Estamos en presencia de un pequeño grupo de intereses poderosos. En los medios hegemónicos de comunicación, estos jueces (los de la Corte) tienen a sus protectores", afirmó Moreau en declaraciones a Radio 10.Este miércoles,(Ospjn) en el marco de una nueva audiencia por el proceso que se sigue a los cuatro magistrados de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.En tanto,en las que habrían incurrido los jueces de la Corte.. Supimos que, agregó Moreau, que señaló que "no hay un cronograma definido" porque la comisión no trabaja "con plazos, sino con resultados"."El juicio político lo hemos promovido en todos los casos por mal desempeño en el ejercicio de las funciones, pero ahora en algunas circunstancias te encontras frente a otras causales de remoción de la Corte como el delito en el ejercicio de las funciones. Los caminos se van bifurcando y ampliando", sostuvo Moreau.Finalmente, explicó que en la actualidad, la Comisión analiza "el capítulo de la obra social, en el cual se avanza con pruebas irrefutables"."Estamos buscando más resultados. Cuando vayamos obteniéndolos, estaremos en condiciones de ir cerrando cada una de las acusaciones con respecto a estas cuestiones que llevaron al juicio político", completó.