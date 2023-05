El filósofo italiano Nuccio Ordine obtuvo el premio Princesa de Asturias de Humanidades

“Me siento muy, muy feliz y muy conmovido, puedo medir el tamaño de este premio y puedo asegurar que es muy superior a mí”, manifestó Ordine. / Foto: IG

El filósofo italiano Nuccio Ordine, gran defensor del valor de los estudios humanísticos frente a la mercantilización de una educación orientada al beneficio económico, fue elegido premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023.Ordine, de 63 años, es autor del best seller "La utilidad de lo inú­til", una obra en defensa de las humanidades y del valor de la cultura y la educación, que alcanzó la edición número 28 en su versión española., sostuvo el jurado reunido en Oviedo (norte), donde tiene su sede la fundación que los concede.Nacido el 18 julio de 1958 en Diamante (Calabria, sur de Italia), Ordine es doctor en Ciencias Literarias y profesor de Literatura Italiana del Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Calabria."En un momento en el que quienes enseñan son considerados obsoletos porque la escuela y la universidad modernas sólo estarían hechas por ordenadores y pizarras conectadas a Internet, quiero dedicar este premio a quienes enseñan y cambian silenciosamente con su sacrificio la vida de sus alumnos", dijo el autor galardonado, a modo de agradecimiento por el premio, consignó la agencia de noticias AFP.aquí he encontrado muchos hermanos de armas en la batalla que estoy librando para defender la escuela y la universidad de la deriva mercantilista", agregó el filósofo.Profesor invitado en universidades internacionales como las de Harvard, Yale o la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y la Escuela Normal Superior de París, Ordine recibió numerosas distinciones y es, entre otros, Gran Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana (2018) o Caballero de la Orden de la Legión de Honor de Francia (2012).Su candidatura fue elegida entre las 45 postulaciones, de 16 nacionalidades, que concurrían este año a esta categoría., manifestó Ordine al diario El País.“Por un lado,. Por otro, desde hace más de una década ya considero a España y a América latina como mi segunda patria, lugares en los que he encontrado numerosos compañeros de armas en la defensa de la escuela y la universidad frente a la deriva mercantilista y la pretensión de que sean las máquinas quienes eduquen a nuestros jóvenes”, agregó.Considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, que anualmente otorga la Fundación Princesa de Asturias, el de Comunicación y Humanidades es el segundo de los ocho galardones de esta edición de los premios.El año pasado, en esta categoría, el reconocimiento fue para el periodista polaco y antiguo opositor al régimen comunista Adam Michnik, por su influencia en la recuperación y la defensa de la democracia en su país.En otras ediciones, o la Feria del Libro de Guadalajara (México) y el Hay Festival de literatura (Gales), en reconocimiento a su fomento de la lectura y apoyo a la industria editorial.La serie de galardones de este año se inició la semana pasada con el anuncio del Premio Princesa de Asturias de las Artes, que fue para la actriz estadounidense Meryl Streep.