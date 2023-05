Se vendieron más de 228.000 toneladas de soja y los productores acumulan 2,6 millones

Los productores de soja comercializaron más de 228.000 toneladas en el promedio de la cuarta semana de la tercera edición del Programa de Incremento Exportador. / Foto: INTA

Los productores de soja comercializaron más de 228.000 toneladas en el promedio de la cuarta semana de la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que implementa un tipo de cambio de $ 300 por dólar para las exportaciones de la oleaginosa hasta el 31 de mayo próximo.Además, el ingreso de divisas de los agroexportadores al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) superó los US$ 99 millones.y así acumulan 2.599.590 en la cuarta semana de la tercera edición del dólar soja.Los contratos nuevos de compraventa concertados en pesos y en fechas previas pero anotados el miércoles sumaron en conjunto 89.870 toneladas, y el valor promedio de esos negocios resultó en $ 99.656 por unidad de peso.Por otro lado, también se destacaron las fijaciones de operaciones concertadas con anterioridad al miércoles por 87.003 toneladas, alcanzando un valor promedio de $ 100.294.En relación con los negocios pactados en dólares,; en tanto se anotaron fijaciones por 15.611 toneladas a un valor promedio de US$ 344.Por otra parte, se registraron contratos sin determinar precio ni moneda por unas 23.967 toneladas, a la espera de acuerdo entre compradores y vendedores.En tanto, se comercializaron 15.368 toneladas de cebada forrajera y acumulan 407.116 desde el 25 de abril, cuando se incorporó al dólar agro.En el mismo sentido, con un total de 15.166.En cuanto a las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE), la cebada forrajera alcanzó al 90% del cupo, con 1.808.574 toneladas; el sorgo, al 29%, con 279.027; y el girasol, a 24% la semilla (34.726), a 30% el aceite (330,423) y a 39% los subproductos (448.718).Por su parte, las agroexportadoras ingresaron al mercado de cambios local US$ 99,04 millones, y en las diecisiete primeras ruedas acumularon ingresos por US$ 1.704,06 millones, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.En tanto,, con lo cual acumula un saldo negativo de US$ 258 millones.