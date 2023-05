Rusia atacó a Ucrania y acusó a EEUU del ataque con drones al Kremlin

Nuevos ataques de Rusia a Ucrania. Foto: AFP.

"Todos los misiles y vehículos aéreos no tripulados enemigos fueron destruidos sobre Kiev por las fuerzas de defensa aérea" Serguei Popko, jefe de la administración militar

Zelenski insiste con juzgar a Rusia por crímenes de guerra El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reclamó este jueves en La Haya la creación de un tribunal especial para que Rusia rinda cuentas por su "crimen" de agresión, durante una visita a la Corte Penal Internacional (CPI).



"Debería haber responsabilidad por este crimen. Y esto solo puede ser aplicado por el tribunal", dijo Zelenski a los diplomáticos y funcionarios de la CPI, que emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, en marzo.



Zelenski, que llegó a Países Bajos luego de participar de una cumbre de países nórdicos en Finlandia, rechazó no obstante la idea de un tribunal "híbrido" apuntada por otros Estados.



"La ley debe funcionar plenamente para garantizar la justicia", añadió Zelenski, rechazando la idea de una "impunidad híbrida", informó la agencia de noticias AFP.

Rusia lanzó este jueves drones sobre Ucrania yde aviones no tripulados contra el Kremlin, en Moscú, para matar al presidente Vladimir Putin.El vocero de Putin dijo que el presidente estaba en el Kremlin, la sede del Gobierno ruso, trabajando con normalidad, un día después de que denunciara el intento de ataque con dos drones que fueron derribados justo sobre el emblemático edificio."Las decisiones de este tipo de ataques no se toman en Kiev, sino en Washington", dijo Dmitri Peskov, el portavoz de Putin y del Kremlin."Kiev sólo hace lo que le dicen. Washington debe entender claramente que sabemos esto", añadió.Peskov aseguró que, que según Rusia ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.También se incrementará el dispositivo de seguridad previsto en Moscú antes de las celebraciones del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial previstas la próxima semana."Por supuesto, todo se va a reforzar. Todo se ha reforzado ya de cara al desfile del Día de la Victoria", afirmó Peskov a la prensa, informó la agencia de noticias AFP.Rusia también informó de una serie de ataques contra instalaciones petroleras y contra la red ferroviaria que provocó el descarrilamiento de un tren.y "sabotajes" ucranianos "sin precedentes" en su territorio."Las actividades terroristas y de sabotaje de las fuerzas armadas ucranianas adquieren una amplitud sin precedentes", denunció la Cancillería rusa en un comunicado.En el texto, el ministerio advirtió que Rusia "se reserva el derecho de tomar medidas de represalia".En Ucrania, en tanto, la Fuerza Aérea ucraniana dijo que Rusia lanzó en las últimas horas 24 drones de ataque contra el país, cuyas defensas consiguieron derribar 18 de ellos.de ataque Shahed-136/131 (...) La Fuerza Aérea de Ucrania, en cooperación con otras unidades de defensa aérea, abatió 18 drones de ataque", señaló la Fuerza Aérea en Telegram.En la capital ucraniana, el jefe de la administración militar de la ciudad, Serguei Popko, dijo que de acuerdo con la información preliminar "todos los misiles y vehículos aéreos no tripulados enemigos fueron destruidos sobre Kiev por las fuerzas de defensa aérea".Popko aseguró que era el tercer intento de ataque sobre la capital en mayo. "Nuestra ciudad no ha experimentado tal intensidad en los ataques desde comienzos de este año", dijo.El responsable militar señaló que algunos restos de los drones abatidos cayeron en diferentes partes de Kiev, sin causar heridos.