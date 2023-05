El vendedor de empanadas hostigado por funcionarios porteños destacó "el apoyo de la gente”

“Por suerte la gente estaba mirando la situación y empezaron a aplaudir, gritar y a darme apoyo a mí”

"Estoy emocionado", nos dice Pablo, el vendedor de empanadas al que ayer la Policía de la Ciudad le secuestró la comida que vendía en Parque Centenario.

Después del feo momento que le tocó vivir, a Pablo le llena el alma el apoyo recibido tras la viralización del video. pic.twitter.com/9KXaIgd41V — Revista Cítrica (@revistacitrica) May 3, 2023

Pablo Romero, el vendedor de empanadas que fue desalojado en Parque Centenario por la Policía de la Ciudad y funcionarios porteños le decomisaron la mercadería, aseguró que la situación fue “violenta” y sintió “atropello”, pero que sintió el apoyo de la gente.El hombre de 49 años, cuando le hicieron un acta por venta ilegal en la vía pública., detalló a Télam Romero.Luego decidió vender su moto con la cual hacía “changas” para pagar sus deudas y recurrió a incursionar en la cocina.“Me gusta cocinar y dije bueno, no sé, hago empanadas y salgo a vender a la calle. Pedí un carrito prestado, yo ya tenía una heladerita, y me acerqué al Parque porque conozco gente de ahí”, explicó.Pablo detalló que, acompañado por una amiga, llevó cinco docenas de empanadas para vender en el Parque Centenario, en el barrio porteño de Caballito.detalló.Romero describió la situación como “violenta” y “de atropello”, donde los efectivos “metieron todo en una bolsa de plástico”, tuvo que forcejear para que lo que quitaran el carro y acto seguido empezaron a labrar un acta, bajo los dichos de “no se puede vender en la calle”., indicó.Consternado, Romero señaló que fue una “situación muy incómoda” y en la que “sintió vergüenza” luego de que las personas en el lugar lo filmaran ya que no quería salir en ningún medio para que no lo vieran sus hijos en esa situación.El vendedor mencionó que el acta de contravención fue por “incautación” donde se especificó que se llevaban las cosas.Luego de este hecho, Romero señala que no ha dormido bien, pero va a continuar con el emprendimiento, e indicó que será “un desafío”.