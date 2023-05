Aseguran que los discursos de odio "se conectan con los episodios más trágicos de nuestra historia"

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Maximiliano Luna.

Discursos de odio, medios y democracia VER VIDEO

La periodista y Defensora del Público, Miriam Lewin, la diputada porteña por el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Victoria Montenegro, y Ezequiel Ipar, director del laboratorio sobre estudios de la Democracia y el Autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), animaron el panel de cierre de la 47° Feria del Libro que se desarrolló este miércoles en el stand de la Agencia Nacional de Noticias Télam, donde disertaron sobre el tema "Discursos de Odio, Medios y Democracia".En el inicio del panel, Ipar señaló que "desde nuestra óptica, entendemos como discurso de odio como aquél discurso público que discrimina y estigmatiza y que por otro lado justifica y fomenta la violencia".Para entender la dinámica de la articulación de estos discursos, según el especialista,"Un caso claro es la justificación de las prácticas más aberrantes que se llevaron a cabo durante la última dictadura cívico-militar, y es necesario hacer un análisis profundo de esa situación porque en la actualidad esos discursos encuentran como un reverdercer muy peligroso", agregó.El docente de la Unsam subrayó quePor su parte, la legisladora porteña por el Frente de Todos Victoria Montenegro sostuvo que "es imperioso identificar el momento en el que estos discursos comenzaron a naturalizarse y quienes fueron los pioneros en lograr un retroceso en el camino que la sociedad había transitado para saldar esta circunstancia y poder pensar distinto sobre algunos hechos políticos y sociales como la última dictadura"."Y es necesario que en esa identificación no se anule el discurso de la otra persona sino que se lo coteje con otros discursos referidos al mismo tema", remarcó Montenegro.La legisladora porteña subrayó que "hubo comunicadores que empezaron a romper ese acuerdo negando las consecuencias de la última dictadura y hasta negando la cantidad de desaparecidos y hasta instalando como natural la violencia de género" y dijo que "los discursos de odio se nutren de poner en duda el discurso de las víctimas afectadas por la violencia y eso va naturalizando algunas cuestiones que son injustificables".Montenegro agregó que "estos acuerdos nos costaron mucho, fue muyt trabajoso lograr que estas situaciones no se repitan y por eso entendemos que defender la libertad de expresión es fundamental, pero dejando muy en claro el rol institucional que le cabe a cada actor, porque no es lo mismo el discurso de un vecino que el de un periodista o un legislador a la hora de referirse a determinados acontecimientos".Por último, la Defensora del Público Miriam Lewin manifestó que "los discursos de odio no son recientes" y aclaró que "sin embargo ahora, gracias a las redes, se viralizan y tiene más efecto nocivo en la sociedad"., remarcó la funcionaria, quien enfatizó que "como Defensoría del Público tenemos que bregar por la libertad de expresión"."Pero esa libertad de expresión no es la libertad de los dueños de los medios de comunicación para decir cualquier cosa que atente contra el crecimiento de una sociedad sino que tiene que ser un bien del que tenemos que beneficiarnos todos y sobre todo los grupos más vunerables de la sociedad".