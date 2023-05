Desigualdad, migración y cambio climático, la agenda urgente de la región

Foto. Lara Sartor

El balance negativo sobre la última Cumbre de las Américas, celebrada en junio de 2022 en Estados Unidos, donde no se generó "una agenda ni hoja de ruta compartida" entre los países del continente, fue el punto de partida de la presentación delEl documento tituladoquien expuso como invitada al evento celebrado en la Universidad Torcuato Di Tella.La funcionaria nacional agregó como segundo componente fundamental el fortalecimiento de los sistemas de cuidado para atender lo que estimó como "la mayor desigualdad, que es la desigualdad de género".El diálogo propuesto por los expertos en el informe debe ser a su vez "a múltiples niveles y con la participación de diferentes actores", por eso su presentación estuvo a cargo de académicos y políticos.Si bien también estaba anunciado como expositor el senador nacional de Juntos por el Cambio y precandidato a jefe de Gobierno de Buenos Aires Martín Lousteau, este finalmente no asistió por problemas de agenda.y coincidió con una de las premisas del informe, que consistió en priorizar la instancia de la Cumbre de las Américas como "foro privilegiado" para el diálogo continental.En tanto, los académicos del Colegio de México"La agenda interamericana debe construirse en torno a tres pilares: la reducción de las desigualdades, la atención humana de la migración y la acción colectiva frente a los efectos del cambio climático", dijo González González.La académica explicó además que si bien la erosión de la democracia y espiral de violencia también son temas relevantes, convergen con los otros tres.que compensen la concentración de riqueza e ingresos, así como también garantizar un "piso mínimo de ingreso y más bienes públicos de acceso universal".En cuanto a las desigualdades de género, propusieronRespecto a la temática "migración y refugio", alertaron que el continente presentó en la última década y media "el crecimiento más dinámico" a nivel global.La región tuvo la "mayor cantidad de migrantes regionales" al duplicarse de 7 a 15 millones en ese período, y donde Venezuela, pero también Haití y otras regiones de Centroamérica, fueron las más críticas., expuso la experta desde México.Los especialistas también mencionaron una hoja de ruta para hacer frente al cambio climático que "ya está aquí" y genera "efectos negativos en todo el continente".La "responsabilidad diferenciada para atender los costos asimétricos del cambio climático", la descarbonización, contener el extractivismo y promover enfoques de justicia ambiental, fueron algunos de los puntos mencionados.A modo de balance de la última edición de la Cumbre de las Américas, destacaron el "déficit de legitimidad y representatividad" y ello se expresó en una agenda de temas difusos, con resoluciones no vinculantes, donde los mandatarios priorizaron temas de agenda local, donde la polarización política y fragmentación en el continente se vieron reflejadas en la asistencia y en la falta de debate en torno a la integración.Ante esto, hicieron propuestas para mejorar la interlocución interamericana y aseguraron que "los siguientes tres años son decisivos para sacar de la parálisis al continente".Finalmente,, según una encuesta regional realizada por Latinobarómetro, Nueva Sociedad y la Fundación Friedrich Ebert en 2021.Destacaron igualmente que, según el mismo estudio, la confianza en EEUU es creciente, mientras que disminuye en el caso de China.