Legisladores demócratas de EEUU impulsan proyectos contra los "fondos buitre"

Foto: 123RF (archivo)

Un grupo de legisladores demócratas impulsaron dos proyectos de ley para evitar que los llamados "fondos buitre" negocien deuda soberana en dificultades con fines de lucro y que se les impida litigar contra los emisores de deuda soberana, según publicó el sitio oficial del Capitolio, The Hill., declaró la diputada demócrata Jessica González-Rojas.Si bien, la deuda soberana global se negocia principalmente en Nueva York y Londres, el estado neoyorquino tiene conexión directa con Puerto Rico.Este territorio estadounidense, precisó The Hill.Por lo que,y expresó que "compran deuda en Puerto Rico y luego imponen medidas de austeridad en la isla".Este primer proyecto impulsado por la legisladora y la presidenta del Comité de Finanzas, Liz Kreuger derogaría una ley estatal de 2004 que eliminó la doctrina Champerty para transacciones de más de 500.000 dólares., dijo González-Rojas.Por lo tanto, la defensa del champerty evitaría que los fondos de cobertura compren deuda en situaciones dificultosas con un descuento y el propósito de obstruir las conversaciones de reestructuración para obtener ganancias."Se han desarrollado mercados para la compra y venta de reclamos, incluidas las reclamaciones que están en mora. La capacidad de cobrar estos reclamos sin temor a litigios de Champerty es esencial para la fluidez del comercio en Nueva York", escribieron los promotores del proyecto de ley de 2004.El otro proyecto presentado por el senador estatal Gustavo Rivera (D) y Maritza Dávila (D) está basado en una ley modelo ideada por el profesor de la Universidad de Duke, Steven Schwarcz, que crearía protecciones similares a la bancarrota para los tenedores de deuda soberana, a través de una hoja de ruta que imposibilite prácticas depredadoras.Asimismo,Respecto a ello, The Hill se comunicó con el fondo de inversión Elliott Management quien declaró que, "la batalla contra los fondos buitre fue muy perjudicial para la República Argentina, e incluso afectó negativamente la relación bilateral con Estados Unidos en ese momento".También agregó que estos fondos utilizan como parte de su plan de negocios, "una campaña de demonización contra los gobiernos que son víctimas de sus acciones inescrupulosas y su propaganda", concluyó.