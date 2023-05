Una joven fue arrollada en el Subte A pero fue rescatada con vida

Foto: Prensa Subte.

Una joven que fue arrollada este miércoles por la tarde por una formación del Subte A, en la estación Carabobo,, informaron fuentes policiales.Como consecuencia del accidente el servicio de la Línea A funcionaba limitado entre las estaciones Río de Janeiro y Plaza de Mayo.Al arribar al lugar, los efectivos lograron sacar con vida a la joven debajo de la formación y, de inmediato, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) la trasladó al Hospital Piñero, del barrio porteño de Flores,, indicaron fuentes policiales porteñas a Télam.En tanto, fuentes del hospital indicaron que la joven arrollada "tiene aproximadamente 20 años, aunque no tenía ningún tipo de documentación".Al ingreso estaba despierta, aunque conmocionada por el golpe pero que "está fuera de peligro".Debido al operativo de rescate, todos los pasajeros de la formación y de la estación fueron evacuados y a través del Twitter oficial de Subterráneos de Buenos Aires, se anunció que la Línea A tiene esta tarde "servicio limitado entre las estaciones Río de Janeiro y Plaza de Mayo".En el hecho intervino personal de la Comisaría Vecinal 7 C de la Policía de la Ciudad.