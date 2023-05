La Rioja elegirá gobernador y convencionales constituyentes

El oficialismo del FdT buscará retener la gobernación de Quintela y tratará de quedarse con el municipio más importante, la Capital / Foto: archivo.

Las seis fórmulas

Más de 300 mil riojanos elegirán el domingo gobernador, once diputados provinciales, intendentes y concejales en sus 18 departamentos, además deen unos comicios a los que los candidatos llegaron sin actos partidarios o campañas políticas tradicionales.Las elecciones en La Rioja se suman a las de Misiones y Jujuy, que también se desarrollarán este domingo para elegir gobernador en esos distritos.En La Rioja,y tratará de quedarse con el municipio más importante, la Capital, hoy a cargo de la radical Inés Brizuela y Doria.Como principales contrincantes del gobernador Quintela figuran el diputado nacional Felipe Álvarez por Juntos por el Cambio, quien va en fórmula con el viceintendente capitalino Guillermo Galván, y el representante de La Libertad Avanza, el legislador provincial Martín Menem.Según datos de la justicia electoral, en La Rioja hay 302.186 personas habilitadas para votar el domingo, en 274 escuelas de toda la provincia, donde actuarán 1.908 autoridades de mesa.La novedad de este acto eleccionario es la inclusión del estamento de Convencionales Constituyentes, para lo cual se votará a 36 representantes de toda la provincia bajo la misma distribución de la Cámara de Diputados, los que llevarán adelante la reforma de la Carta Magna luego de que en 2022 la Legislatura declaró la necesidad de la reforma.En su convocatoria electoral, el gobierno propuso que los constituyentes definan sobre la periodicidad de las tres funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial, la paridad de Género en los cargos electivos, la consagración constitucional de los derechos al agua, a la energía y a la conectividad, la libertad de expresión y Gobernanza, la constitucionalización de la coparticipación municipal primaria y de la renta básica universal.La coyuntura económica nacional y la incertidumbre electoral que caracteriza a este año de recambio impacta también en las propuestas que presentan los aspirantes a gobernador, dado queEl estado de ánimo de los votantes obligó a los líderes de las fuerzas locales a plantear una estrategia que no contempló las tradicionales acciones proselitistas como actos masivos o grandes inversiones en propaganda electoral, dado que tanto el 'quintelismo' gobernante como la alianza Juntos por el Cambio/UCR apelaron a los encuentros cara a cara con los vecinos con caminatas o reuniones barriales en distintas ciudades o el uso activo de las redes sociales para difundir sus propuestas.La nota la dio el sector que representa a Javier Milei, La Libertad Avanza, al organizar un acto en la plaza principal riojana con la visita del candidato presidencial y apelando a los métodos tradicionales de la política, justamente aquellos que él mismo denosta.Las seis fórmulas que competirán este domingo por la gobernación de La Rioja son Ricardo Quintela y Teresita Madera (Frente de Todos), Felipe Álvarez y Guillermo Galván (Juntos por el Cambio/UCR), Martín Menem y Carolina Moreno (La Libertad Avanza), Cristian Corzo y Edgardo Escobar (Fuerza Liberal), Carolina Goycochea y Domingo Vedia (Frente de Izquierda) y Mario Olmedo y José Dum (Frente La Rioja).Quintela, quien busca su reelección y debió interrumpir su actividad durante tres días por una afección cardíaca, insiste en la necesidad de generar empleo en el Parque Industrial y combatir al modelo centralista que propone la derecha, mientras asegura que en un segundo mandato va a reforzar el turismo, la producción de cannabis, el desarrollo del litio y la generación de energía limpia tomando como base el Parque Eólico Arauco.Felipe Álvarez, exfuncionario peronista y actual representante de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia, propone duplicar el básico de los salarios estatales y blanquear los ítems no remunerativos que hoy se pagan, además de pedir a los riojanos que asistan a las urnas este domingo, porque considera que la baja participación ciudadana le resta chances a la oposición.Martín Menem replica los ejes libertarios en cuanto a dolarizar la economía, eliminar ministerios y bajar el gasto público, pero a pesar de estos postulados el referente de Milei menciona en sus redes sociales la promesa de aumento salarial a los empleados públicos, junto con una mejora en los sistemas estatales de Salud y Educación.En cuanto al municipio de la Capital, el más importante de la provincia con un padrón cercano al 50 por ciento del total, el justicialismo intentará quitárselo al radicalismo con una lista encabezada por el secretario general de la Gobernación y mano derecha de Quintela, Armando Molina, mientras el oficialismo capitalino buscará la reelección de la intendenta Inés Brizuela y Doria, junto a su secretario general Nahuel Pérez Schoeters.Molina, fuertemente ligado a la Capital durante toda su carrera política donde acompañó a Quintela durante sus 12 años como intendente, buscará cortar con la eterna disputa entre los gobernadores con los jefes comunales capitalinos.