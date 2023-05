Natalia Lafourcade: “Soy una artista de muchas cosas, no solamente de la música”

Foto: Cris Sille.

La cantante mexicana Natalia Lafourcade, una pieza artística que bucea en preguntas existenciales, explora los significados de la vida y de la muerte y surge a partir del duelo de una ruptura amorosa. “Encerrarme en la música me hace sentir como un león enjaulado. Me gusta saber que puedo pintar otros caminos para el futuro”Cuando tenía seis años, Natalia Lafourcade sufrió un accidente doméstico: ante un descuido, un caballo le pateó la cabeza. El rastro del accidente todavía puede verse en los puntos de su frente, pero lo más importante es el legado que le dejó internamente.”, como dice ella.Como no podía aprender a la par de sus compañeros de colegio,. Leía mientras improvisaba algo con un instrumento. Escribía escuchando música. Y hasta había lugar para el baile. Así, desde muy chica, la música se filtró en sus poros hasta la raíz., Lafourcade despliega su sensibilidad y talento en todos los formatos posibles.Canciones marcadas y corregidas, fotos inéditas del proceso de grabación, una entrevista en profundidad con la artista y comentarios de puño y letra integran un libro que será un objeto de colección para fanáticos y fanáticas de la artista mexicana que trasciende las fronteras de su país natal.. En un mano a mano con Télam la cantautora repasó el origen del libro y su proceso artístico, y destacó las ganas que tiene de volver al escenario tras siete años de no tocar en vivo.El encierro funcionó como un momento de silencio y de confrontación muy fuerte. Yo me tardé muchísimo en hacer cosas por zoom, por ejemplo. Estuve en el campo, en mucho silencio, estuve mucho conmigo. Y eso me permitió ver que había algo que no estaba completo en mí… Yo ya no podía huir a eso que venía sintiendo, una necesidad de regresar a mí. Fue clarito. Eventualmente en ese silencio yo pude ver, había algo de mí que extrañaba. Volver a ser creativa, a mi niña interior descuidada entre el trabajo y los viaje que se me había olvidado. Pero, ¿por dónde empezaba? ¿Cómo iba a reconectar? Tuve que buscar. Me encerré en el rancho de una amiga, hice danza contemporánea, me puse a hacer barro, a pintar. A tratar de despertar otras áreas, y eso abrió catarsis. Eso me permitió volver a crear.Siempre me había pasado con mis discos que cuando los libero y viene la etapa de la prensa y de las preguntas, se vuelve como una terapia. Me pasaba que pensaba… ¿por qué hice esto de esta manera? Y entre las respuestas iba descubriendo el disco, era una etapa como de entender lo que había hecho. Porque hay muchas cosas que acudo al llamado de la música, que es muy intuitivo, pero muchas veces no sé por qué lo hago de esa manera. El podcast tuvo la intención de invitar a mi público a mi casa, a esa intimidad tan fuerte que se genera con la escucha. Se me hacía interesante la forma en que estábamos haciendo el disco: intercambiando mensajes por whatsapp, avanzando a la distancia. Entonces en este punto ya yo tengo una claridad de lo que pasó, porque ha habido tanto análisis de mis procesos que me permitió conocer mejor mi persona, conocerme mejor a mí. No creo que en otro disco repita esto de hacer proyectos hermanos, porque lleva mucho trabajo y también hay un punto donde ya quiero llegar al escenario. Este disco me permitió ver que soy una artista de muchas cosas, no solamente en la música. Encerrarme en la música me hace sentir como un león enjaulado. Saber que puedo pintar otros caminos, para un futuro.En el texto del principio, Sembrando canciones, invito a la gente a experimentar con el libro. Le hago guiños a los lectores, que en definitiva son mis seguidores. En un momento invito a las personas a arrancar las páginas, si quieren. Es un libro para que hagan lo que quieran, rayarlos, marcarlos. Yo quería que la gente viera mis procesos y entonces pues tener inspiración en sus procesos personales. Saber que en un punto todo es muy caótico, como en esta foto que se ven cables y pedales (señala el libro). El libro está dividido en tres etapas con una entrevista en el medio, y en la última etapa hay una producción de fotos más preciosista. Y esa etapa ya forma parte del arte del disco. El libro es eso, el modo de mostrar cómo se van entrelazando tantas cosas para que algo se logre terminar. Nunca había compartido ese nivel de intimidad, siempre he sido muy celosa con mis procesos personales. No podría compartir una página de cómo compuse una canción. En el libro se ve cómo las primeras canciones están llenas de tachones y correcciones, pero después hacia el final están las canciones como “Que te vaya bonito Nicolás”, que casi no tiene correcciones. La última canción del disco vino cerradita. La materialización es una maravilla en la vida, eso es algo que me di cuenta en la pandemia. Como fui mapeando el mundo de “De todas las flores” y ahora digo… qué bárbara, qué intensa (risas).Creo que es muy importante no perder de vista la parte de gozar, porque como en cualquier profesión hay momentos en que se pone duro, en el sentido de que la misma profesión demanda mucho. La gente, la industria, el tiempo. Hoy es tan demandante, hay que estar haciendo contenidos todo el tiempo. Puede ser muy abrumador y pasa que de repente volteas y dices: ya no la estoy pasando bien. Y con el disco me pasó eso, tuve muy presente el juego. Retomé la fuerza de no ser tan condescendiente con la ola de lo que se suponía que tenía que hacer con mi música. Quise hacer algo que me guste, me conmueva, me emocione.Pues fundamental. Yo construí la relación que tengo con la música gracias a mis padres. Sobre todo, a mi madre. Absorbí toda la enseñanza de mi madre que muchas veces iba dirigida hacia mí y muchas veces a grupos de niños en donde ella era docente y yo estaba ahí. Todas esas formas de ver la música, que son tan intuitivas y de la sensibilidad, se me desarrolló ahí. El accidente fue fundamental y básico. La música fue la que me permitió recuperarme, jugamos, hicimos ritmos, bailamos. El accidente fue a los 6 años, yo no podía coordinar, no podía caminar bien, en la escuela no podía hacer las cosas que mis compañeros hacían. Entonces toda la pedagogía de mi madre era a través de juegos. Yo hablaba mientras tocaba un instrumento, o hacía un movimiento particular. Lo hacía en forma de juegos, pero ella estaba trabajando partes de mi cerebro mientras. Esas memorias las tengo muy marcadas. Mi mamá siempre se sintió muy culpable por el accidente, pero el accidente fue un regalo de la vida para mí. Porque pues claro, me acercó a la música. Y eso generó que yo creciera rodeada de arte.El tema de la muerte nos cuesta mucho confrontar, el miedo a la muerte está ahí latente todo el tiempo. Y este disco me enseñó, en parte por la muerte de personas cercanas que fueron sucediendo en el período de composición, ver esas personas partir y transitar esos duelos. Y también en parte por estar cerca de la naturaleza, ver cuán presente está la vida y la muerte en la naturaleza, en la tierra. Está todos los días ahí. Y luego cuando conectas con los aspectos emocionales, también entiendes… claro, es que estoy transitando un duelo, acabo de morir. Hay que llorarlo, permitir que el tiempo pase. Y va a venir una nueva primavera. Es un ciclo natural, que por más que uno quiera evadirlo, no puede. Llegamos, pero nuestro contrato va firmado con una salida. Y no hay más. El haberlo entendido me ha permitido cambiar la forma de mi vivir. Y este disco parte de una muerte en vida. Yo ya no le tengo miedo a la muerte, y entonces ya puedo agradecerle. Y por eso le hice una canción.Con el tiempo he entendido que las canciones no las puedo controlar, las canciones tienen vida propia. Y entenderlo es una manera de honrar mi trabajo y de no controlar sus efectos. Y para mí ha sido también un aprendizaje, de este disco y de todo lo que viví. Recuero todavía la primera vez que canté esta canción, en el estudio, que fue cuando la compuse. Me metí en la cabina sin saber lo que era la canción, con la letra, un aproximado de la melodía, una base de la guitarra… la canté completa y la voz que canté ese día es la que quedó en el disco. Sentí en mi cuerpo como la canción venía de mí: no pensaba, solo sentía. El coro del final… y ya. Es una canción muy poderosa pero nunca pensé que iba a ser un hit. Y “Hasta la raíz” ya no es mi canción, salió de mí, pero ya no es mi canción.Este es un disco sumamente personal, profundo y desnudo. Ahora me siento feliz y lo que tengo más ganas es de tocarlo en vivo. Hay una parte que termina de completarse cuando la música se libera, cuando empiezas a ver qué canciones encuentra más su lugar en el corazón de la gente. Algo que termina a cerrar ahí y permite terminar de soltar el proceso.