Filmus: "Una de las áreas donde se define la soberanía de los países es el área espacial"

Presentaron el Posgrado en Industria y Sistemas Aeroespaciales en la Facultad de Ingenieria de la UBA .//Foto Eliana Obregón

Filmus: "Es imprescindible que sumemos los esfuerzos de los países latinoamericanos para tener un desarrollo conjunto".//Foto Eliana Obregón

Guillermo Salvatierra, director de la carrera que se dicta en la Facultad de Ingenieria de la UBA .//Foto Eliana Obregón

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus, sostuvo que "una de las áreas donde se define la soberanía de los países, sin lugar a dudas, es el área espacial", durante el acto de inauguración de la Especialización en Industria y Sistemas Aeroespaciales, un posgrado que se dictará en la Facultad de Ingeniería de la UBA y del que participan estudiantes de Argentina y otros países de Latinoamérica que permitiráEsta tarde se realizó en la Biblioteca del Centro Cultural de la Ciencia el acto de inauguración de la, que será dictada por profesionales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), la empresa Invap y docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), indicó la cartera de ciencia."Una de las áreas donde se define la soberanía de los países hoy, sin lugar a dudas, es en el área espacial. Además, tiene aplicación prácticamente en todas las industrias y en nuestra vida cotidiana permanentemente", dijo Filmus en diálogo con Télam.Luego de la presentación, advirtió que "si sumamos la inversión de todos los países latinoamericanos en ciencia, no iguala la inversión de Francia", y recalcó que "En relación al lFilmus sostuvo que "se ha destacado porque es uno de los pocos países que puede colocar en órbita satélites comunicacionales y de imágenes satelitales, como Arsat y Saocom".A su vez, sostuvo que estos satélites "permitieron para Argentina un desarrollo tecnológico enorme, pero hoy estamos pensando fuertemente en elSobre laenmarcada en elFilmus aseguró que "es la primera vez que la Universidad de Buenos Aires tiene una carrera específica sobre el tema satelital", por lo que "iEl ministro remarcó "la autonomía que nos da tener nuestras propias imágenes, porque tenemos nuestros propios satélites, lo que genera una ventaja enorme que está cimentada en años y años de inversión".Y añadió que "todo lo que vemos es el fruto de décadas de trabajo, por eso cuando no es una política de Estado, cuando se corta como se cortó entre el 2015 y el 2019 el Plan Satelital Argentino, es un retraso muy grande".En lade la industria espacial e instituciones promotoras y usuarias de tecnología espacial, y de éstoscon representación de todas las agencias y entidades espaciales latinoamericanas como la Agencia Espacial Brasileña y la Agencia Espacial Mexicana, entre otras.explicó a Télam que "está orientada a resolver uno de los principales cuellos de botella que enfrenta hoy el desarrollo espacial: la necesidad deEste hecho se debe a la explosión de la actividad espacial y a la insuficiente cantidad de recursos humanos formados y calificados en la materia alrededor del mundo, lo que lleva a "una especie de guerra por esos recursos", y cuya solución es "formar una mayor cantidad de gente, que es la dirección en la que va esta carrera", explicó.En este sentido, los egresados de la especialización tendrán la formación necesaria para gestionar proyectos espaciales complejos en instituciones tecnológicas, agencias espaciales y empresas de la industria aeroespacial.En relación a la-cuya duración total es de un año- el director de la carrera definió que es "centralmente técnico", ya que todos los participantes son ingenieros, químicos o físicos, y está orientado a dos vertientes: por un lado, la tecnología espacial, y por otro, la gestión de proyectos tecnológicos complejos espaciales.También se refirió al público "muy joven" cursante de la especialización y destacó el rol creciente de las mujeres en las ciencias aeroespaciales, y en particular, a las inscriptas de la nueva especialización, de las que destacó que "el 35% son mujeres".Entre las ingresantes se encuentran, ambas ingenieras que aplicaron a la beca de estudio y fueron seleccionadas para formar parte de la primera cursada.Thompson, ingeniera electrónica, contó que trabaja en la iniciativa Morazán, un proyecto destinado a fabricar el primer satélite hondureño, donde está a cargo del desarrollo junto con el control y manejo de datos del satélite.La joven, que realizó distintas pasantías en todo el mundo, remarcó su expectativa con la especialización para "aprender muchísimo y poder echar a andar la agencia espacial", al tiempo que destacó como algo "perfecto" que sus compañeros "compartan experiencias y conocimientos, lo que enriquece el campo de estudio y de trabajo".Por su parte,que es ingeniera mecánica y su objetivo a futuro es ser astronauta, destacó el plan de estudios de la especialización, ya que "tiene muchas cosas y es muy importante para el desarrollo de nuestras actividades aquí, en Latinoamérica"."Ahora estoy especializándome en la parte de satélites para, en el futuro, quién sabe, hacer una empresa en Brasil, porque si bien nuestra agencia es muy grande, la parte de empresas privadas no es muy buena", manifestó la joven.De la actividad participaron, también, el director ejecutivo y técnico de la Conae, Raúl Kulichevsky; el gerente de Servicios de Integración Tecnológica de Invap, Juan Carlos Rodríguez; el decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Alejandro Martínez, junto con autoridades organizadoras del posgrado e integrantes de embajadas y consulados de los estudiantes.