Phontana: "Quiero expandir el turreo por el mundo"

Phontana, el hombre que esta detrás del turreo, el género que no es ni cumbia ni un reggaeton, pero tien su sello.

"Lo más líndo del género urbano es que es tan colaborativo y que hay gente que arrancó de cero con situaciones súper precarias", asegura.

"Mi intención es mantenerme como productor, bien a la vieja escuela. No estoy interesado en hacer ese camino. El mío es distinto al de Biza y Alan (Gómez), a quienes admiro muchísimo. Quiero trabajar con artistas y materializar ideas, que se me reconozca como un productor versátil que puede hacer desde un turreo, un trap o un rock." Phontana

"M.A. (Mejores Amigos", BM producido por Phontana. VER VIDEO

"No hay nada más lindo que construir con lo que tenés a mano y que a eso le vaya bien" Phontana señala que “no hay nada más lindo que construir con lo que tenés a mano y que a eso le vaya bien”, al recordar sus primeros pasos junto a Rei y contar por qué disfruta más trabajar con artistas como BM que recién están asomando dentro de la escena.



“Hacer un tema con un artista reconocido tal vez sea una satisfacción personal por haber llegado a ese nivel, pero lograrlo con alguien que está a la par tuya tiene un plus porque significa que ganamos juntos”, señaló, en diálogo con Télam.



Luego de aquella alianza con Julián Reininger, más conocido como Rei, que dejó canciones como “Pininfarina” con Duki y Neo Pistea y “Fernet” junto a Quevedo y su colega el productor Marlku, entre otras, Phontana volvió a jugarse un pleno por otro artista emergente como BM, el joven cantante nacido en Chivilcoy bajo el nombre de Brian Martignone.



“Empezamos a trabajar juntos a finales del 2021. Yo venía de trabajar con Juli y, a través de su representante Leo Belizán, que también es el mánager de Cazzu y Callejero Fino, conocí a Brian. Yo estaba en la búsqueda de un nuevo artista cuando me llegó un audio suyo a capella. Apenas escuché la tonada, fue amor a primera escucha. Igual que con Rei”, contó.



“Ojo por Ojo” y “Acostadita” habían cruzado la barrera del millón de reproducciones y su nombre ya era “súper reconocido” en Chivilcoy, pero aún no estaba del todo instalado dentro del resto de una escena siempre abundante de novedades musicales: “Me sorprendieron, porque eran los primeros temas que sacaba y ya la rompía. Brian tiene mucha habilidad para componer, muchas veces saca melodías cantando sin escuchar ni un beat”.



“Tiene la música en la cabeza. Le poníamos un micrófono, intentábamos sacar las notas y a partir de ahí hicimos casi todos los temas. Cuando tengo un beat que siento que es para él, en diez minutos ya encuentra el estribillo”, lo elogió a su ladero, la voz principal de “M.A (Mejores Amigos)” que hoy se mantiene entre las diez más escuchadas de YouTube con una nueva versión donde participan Callejero Fino, La Joaqui, Lola Índigo y el productor Alan Gómez.



A la hora de definirlo en un género, señala que se trata de un “turreo”, es decir “una cumbia moderna”: “El turreo es un género más amplio que el RKT, que es un poco más 'heavy '. Lo trabajamos como un tema más y hasta me dio un poco de bronca que el original salió sólo con piano, batería y bajo. Probaba cosas y estaban de más. Al final, en esa especie de bronca, dijimos de largarla así”, explicó.



“Probé un sintetizador para la melodía, porque en la cabeza sentía que necesitaba algo extra, pero justamente la simpleza del instrumental hizo que se realce lo característico de la voz de Brian, su tonada y una letra que se te re pega. Me parece muy loco que le haya ido así de bien y me terminó de enseñar un montón de cosas como beatmaker sobre saber materializar la esencia de un artista, que de eso se trata mi trabajo”, contó.



-¿Cómo fue abrir de vuelta esa sesión para trabajar el remix con otro productor como Alan Gómez?



-Trabajarlo con él me resultó bastante relajado, porque ya habíamos trabajado juntos y conocía mis dinámicas. No fue una experiencia totalmente nueva y me gustaba que estuviera porque tal vez le encontraba ese algo que a mí no se me había ocurrido. Al principio mantuvo el beat, pero después lo fuimos arreglando. Entendió muy bien el concepto de agregar lo mínimo para realzar la voz de todos.



-¿Siempre supieron quiénes iban a sumar sus voces o hubo alguna que se terminó sumando al final?



-La de Lola Índigo llegó más sobre el final, aunque siempre estuvo dentro de los posibles candidatos. Así fue que lo trabajamos, siempre con Brian al lado, recibiendo voces y mandando referencias. De parte de los artistas y sus equipos siempre tuvimos respuestas muy rápido, pese a que algunos estaban a mil con los shows y en el medio pasó el Lollapalooza.

El productor musicalapuesta a "expandir por el mundo" un género "cien por ciento argentino" como el turreo, sumando nuevas voces internacionales a sus producciones -como ya hizo con los españoles Quevedo y Lola Índigo- para establecerlo como "un género más, al igual que el trap y el reggaetón, que tienen una salida internacional".En diálogo con Télam,, compartió sus anhelos como productor y repasó algunos hitos de su camino dentro de la música, que comenzó a los ocho con una guitarra, y asentó en los últimos años como productor urbano tras un paso por la música electrónica.Hoy afianzado y requerido como productor y beatmaker, aseguró que siempre estuvo buscando abarcar cada vez más roles dentro del estudio:, contó sobre esos primeros pasos., la primera canción que produjo para Rei y en la que luego se subirían dos pesos pesados del trap nacional como Duki y Neo Pistea para una segunda versión, fue su debut con la fama repentina y millones de reproducciones:, compartió.Phontana sabe que un éxito como el demerece ser festejado pero más que nada por las puertas que se siguen abriendo para su carrera como productor:, dijo.Y agregó:-Las formas de trabajar son las mismas, pero creo que logramos expandirlas. El hecho de trabajar con compositores es algo nuevo para mí, pero es algo que se viene dando hace años. Ya artistas como Luis Miguel, que es intérprete, tenían compositores. Me gusta que se esté implementando eso acá; FMK, por ejemplo, es uno de los mejores compositores que hay. Cada tema que compone es un palo en reproducciones. También considero que uno puede ser un buen compositor pero siempre va a necesitar de un buen intérprete. En ese sentido, el trabajo del productor es acompañar al artista y aportar ideas. Recién ahora se están dando sesiones con otros artistas donde hay un compositor de por medio.-Yo sigo mucho a Rick Rubin, un productor híper mega conocido en Estados Unidos. El jefe de los jefes. El otro día subió una frase que decía, más o menos, que para hacer un tema hay que dejar de lado el ego para que todos puedan aportar a una mejor idea. Si sos capaz de dejar de lado el ego que ralentiza todo, entonces vas a poder darte cuenta cuál es la mejor idea que mejor va para una canción. Es complicado explicarlo, pero se trata simplemente de sentirlo y que resuene con vos para que todos puedan tirar a favor. A veces puede surgir del cantante, otras del productor o de quien sea que esté en el estudio. Por eso me gusta trabajar en equipo. La creatividad es súper subjetiva, por eso no creo que en esos libros que hablan de métodos para la creación.-Me pasaba que muchos amigos empezaban a engancharse con las batallas de freestyle y terminé por interesarme yo. Me asombraba la habilidad que tenían para improvisar en el momento y cómo iban mejorando. Ahora estoy medio alejado del freestyle y más enfocado en el lado musical dentro del estudio, pero cada tanto veo batallas y están en un nivel terrible. Hacen un tema ahí mismo, es una locura.En ese momento que venía del palo del "dubstep" me dieron ganas de trabajar con un artista que cantara. Y justo ahí, de la nada, empezó a sonar fuerte el trap. Empecé haciendo beats y, de a poco, me fui inclinando hacia ahí. Veía que el género tenía sonidos bastante electrónicos y empezaba a cebarme la realidad del trap y el rap porque se asemejaba más a lo que uno vivía, a la vida de un pibe de barrio. Empecé a conectar más con eso, con ir a la plaza, con las batallas y con el lado más humano del hip-hop, mientras que con el "dubstep" me pasaba que me estaba resultando un poco genérico y ya no me divertía tanto producirlo. Me fui adentrando más y más en la cultura por las películas de 2Pac, Notorius Big, N.W.E. Me copé mucho con la movida de los 90' y después fui entrando más en esta época más actual. Me atrapó y me enamoró, porque vi que conectaba con muchas cosas como el respeto, la unión, el salir del barrio para llegar a lo más alto sin perder esa esencia. Me pasa lo mismo con Maradona, que salió de una villa y terminó siendo el uno.-Primero por el hambre de los artistas para crecer dentro del género. Los competidores más conocidos del Quinto Escalón hoy en día son los músicos que están sonando. El Duki hizo cuatro Vélez. Todos ellos sabían que querían rapear, cantar y hacer música. Algunos lo fueron descubriendo después porque tal vez primero se veían a sí mismos como freestylers. Pero todos arrancaron de cero: el Duko, Trueno y Wos se tomaban el bondi o el tren los domingos y los sábados para ir a rapear. Arrancaban re temprano y terminaban re tarde. También pasó que empezaron a colaborar unos con otros. Eso es lo más lindo del género urbano, que es tan colaborativo y que hay gente que arrancó de cero con situaciones súper precarias y que hoy la están rompiendo toda. Y si algo me pone muy contento de este presente es lo que pasa con La Joaqui, que viniendo del freestyle y siendo mujer la tuvo más complicada para meterse en la industria por cuestiones obvias relacionadas con el machismo. Que de la nada haya encontrado su lugar y la rompa toda, me pone muy contento.-Mi intención es mantenerme como productor, bien a la vieja escuela. No estoy interesado en hacer ese camino. El mío es distinto al de Biza y Alan (Gómez), a quienes admiro muchísimo. Quiero trabajar con artistas y materializar ideas, que se me reconozca como un productor versátil que puede hacer desde un turreo, un trap o un rock. Mis referentes son Evlay o los chicos de Nehuen (Yesan, Oniria, Ferlaflame y Taiu) o el mismo Big One que hace música bastante variada. Hoy quiero apuntar mi carrera hacia ese objetivo y perfilarme como artista no es algo que esté buscando. Está buenísimo que se reconozca al productor por lo que es y no por ser una persona pública. Tal vez el artista deba reunir otras condiciones por las que deba exponerse más, pero yo, en ese sentido, elijo el camino de más bajo perfil. Me gusta estar acá encerrado en mi estudio, sin tener que ser muy amigo de la cámara (risas).