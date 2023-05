El Cadillal, en Tucumán, ofrece actividades de aventura con la mejor infraestructura

Las aguas mansas del dique El Cadillal son ideales para las primeras prácticas de canotaje / Foto: Prensa ETT.

Los recorridos en bici por el Cerro Medina son uno de los atractivos que más turistas convoca / Foto: Prensa ETT.

Una silla aérea que recorre unos 600 metros permite captar las mejores vistas del dique / Foto: Prensa ETT.

El Cadillal cuenta con circuitos ciclísticos y miradores que permiten apreciar a pleno la naturaleza / Foto: Prensa ETT.

con un espejo de agua de once kilómetros de largo y cuatro de ancho y una amplia infraestructura turística que lo rodea.Enclavado en las Sierras de Medina, a pocos kilómetros de la capital provincial,La infraestructura turística del Dique ofrece también distintos servicios gastronómicos para todos los momentos del día y para todos los bolsillosdesde donde se observa la imponencia del embalse y la maravillosa vegetación de su entorno.En ese contexto, cobran especial relevancia los trabajos encarados durante la pandemia por la provincia de Tucumán, a través de su Ente de Turismo,con el objetivo de posicionar al Dique Celestino Gelsi como un centro turístico enmarcado en las serranías pobladas por la selva tucumana.El objetivo del proyecto,mediante el ordenamiento del espacio, la conectividad de los diferentes niveles y la incorporación de actividades y paseos que permitan el disfrute del visitante.Hacia el norte de la Capital provincial,, la sensación de bienestar que entrega el frondoso paisaje en todas las épocas del año, se hace presente.Es en esta zona de la provincia donde el visitante se topa con la majestuosidad del dique Celestino Gelsi,Viajando hacia el norte, por la Ruta Nacional 9, luego de 20 kilómetros desde el centro de la ciudad,La bondad del clima de la zona durante todo el año,ante la posibilidad de practicar una amplia variedad de deportes acuáticos, además de disfrutar en familia de paseos en lancha y catamarán.es una experiencia accesible para cualquiera que se anime a avanzar aguas adentro, con todas las medidas de seguridad disponibles para realizar la práctica sin riesgos, sin necesidad de una experiencia previa, y quienes dudan de sus fuerzas para el remo, pueden optar por navegar en un kayak doble, acompañados de un instructor.Además de lo que son los deportes acuáticos,-una práctica muy extendida en la provincia- los senderos verdes y boscosos; suspenderse entre las cascadas de los afluentes del dique; o caminar en búsqueda de las cimas de las montañas aledañas.Además, se organizaron distintos espacios arquitectónicos como elconectados entre sí por escaleras, puentes y pasarelas.El moderno Museo Arqueológico El Cadillal (MAC), una obra generada en la reciente intervención arquitectónica del Complejo Turístico Puerto Argentino,En 1965, con el llenado del embalse, comenzaron a "lavarse" las costas,localizados en las márgenes del espejo de agua.En la regióncomo la de San Francisco, Candelaria, Ciénaga y Santa María.Las diferentes "culturas", conocidas en el noroeste argentino han sido clasificadaslos que no indican diferencias étnicas.Las colecciones que se presentan en el MACPara culminar esta experiencia única para los visitantes,con especies animales y vegetales únicas, y enormes caídas de agua, con cascadas de hasta 40 metros de altura.Para llegar hasta allí es necesariosiempre con la guía de prestadores habilitados.La historia del Dique Celestino Gelsi, que fue la gran preocupación de los gobernantes de la provincia durante las últimas décadas del siglo XIX.Eso hizo que el teniente Lucas Córdoba, quien asumió su segundo mandato como titular del ejecutivo,en la zona denominada El Cadillal.La iniciativay se dispuso la inversión de un millón de pesos para la ejecución de las obras, a través de la ley aprobada el 7 de diciembre de 1903.Según lo establecido en el plan original, el desarrollo del dique tenía como objetivo garantizar el riego de un extremo al otro de la provincia,La represa tendría laextendiendo los beneficios a las zonas de Leales, Tafí Viejo y Burruyacu.Yase retomó la construcción del Dique -culminando en 1965- y se edifican las primeras viviendas para alojar a los ingenieros a cargo de la obra, que finalmente dieron origen a la actual villa veraniega.El embalse tiene una extensión de once kilómetros de largo, unos cuatro de ancho, y 67 metros de profundidad máxima, y su nombre oficial,La central hidroeléctrica no solo genera unos 14 MW de energía eléctrica,y, aguas abajo, se complementa con un dique compensador que posibilita el riego de alrededor de 35.000 hectáreas.