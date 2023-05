Caso Melmann: una muestra de ADN vincula al cuarto policía acusado con el crimen

Panadero, el cuarto policía acusado tiene un perfil genético que lo incrimina. Foto: Diego Izquierdo.

Por pedido del defensor, está previsto para este jueves el testimonio de la perito María Lojo, de la Asesoría Pericial, quien sostuvo en el primer juicio que ese estudio de ADN no era concluyente

Foto: Diego Izquierdo.

El segundo juicio por el crimen de Natalia se puso en marcha este martes, con los testimonios del padre de la menor y de su madre, quien reclamó que "la justicia está demorando 22 años"

Foto: Diego Izquierdo.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Un perito que declaró este miércoles durante el segundo juicio al ex sargento Ricardo Panadero, cuarto policía bonaerense acusado por el crimen de la adolescente Natalia Melmann, ocurrido el 4 de febrero de 2001 en la localidad balnearia de Miramar, aseguró que el análisis de ADN de un vello púbico hallado en el cuerpo de la víctima mostró un 97 por ciento de compatibilidad con el perfil genético del imputado.En su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de la ciudad de Mar del Plata, Gustavo Penacino, perito bioquímico por parte de la acusación que representa a la familia de la víctima, dijo que existen "33 veces más posibilidades" de que la muestra analizada pertenezca al imputado que a otra persona.En ese sentido, Penacino entendió que el tribunal a cargo del primer juicio a Panadero, en el que fue absuelto de manera unánime, en julio de 2018, realizó una interpretación incorrecta de este "índice de incriminación", al contemplar "el 33 como un porcentaje".Según precisó, tras revisar los estudios elaborados en la causa por la Asesoría Pericial de La Plata, se estableció que estadísticamente "es 33 veces más probable" que el ex sargento imputado "sea el individuo que aportó la muestra, que la población general", y ese índice se traduce en un "97,05 por ciento de compatibilidad" con su perfil genético.Su testimonio fue el más relevante de la segunda jornada de este nuevo juicio, ya que el peso del análisis de ese rastro fue uno de los puntos centrales de las apelaciones presentadas tras el fallo que absolvió a Panadero en el primer proceso oral, anulado en noviembre de 2019 por el Tribunal de Casación Penal bonaerense, que ordenó la realización de otro juicio.La defensa, encabezada por el abogado Lautaro Resúa, cuestionó ese elemento al momento de interrogar al testigo, y recordó que otro perito oficial que intervino en la causa había calificado como "muy alto" el margen de error del 3 por ciento.Por pedido del defensor, está previsto para este jueves el testimonio de la perito María Lojo, de la Asesoría Pericial, quien sostuvo en el primer juicio que ese estudio de ADN no era concluyente.En ese sentido, los abogados Yamil Castro Bianchi y Federico Paruolo, quienes representan en calidad de particular damnificado a los padres de Natalia -Gustavo Melmann y Laura Calampuca-, pidieron que Penacino quedara a disposición del tribunal para volver a intervenir nuevamente en la tercera jornada, en caso de que sea necesario complementar la declaración de Lojo.En la audiencia de este miércoles en el primer piso de los tribunales marplatenses, declararon además una vecina de Mar del Sud, localidad ubicada al sur de Miramar, quien prestó testimonio bajo identidad reservada en la causa, y recordó que tras la desaparición de Natalia, Panadero le había hecho un comentario sobre una campera hallada, mientras seguía sin aparecer una prenda similar de la víctima.El último testimonio de la jornada fue el de un remisero, que la noche del crimen aseguró haber visto a la menor junto a unas amigas, cerca de las 3.30 en la zona de boliches, y que esa madrugada lo saludó al pasar Panadero, pero sin recordar en qué lugar preciso.El juicio continuará este jueves con los testimonios de los testigos propuestos por el defensor, y el viernes las partes presentarán sus alegatos ante los jueces Néstor Conti, Mariana Iriani y Juan Galarreta.Resúa adelantó a su vez que Panadero, imputado por "privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos o más personas y homicidio agravado por la participación de dos o más personas y criminis causa", no brindará declaración.El exsargento es el cuarto policía acusado por el crimen que conmocionó a Miramar y al país en la temporada de verano 2001, pero su caso no formó parte del juicio en el que los otros tres -Oscar Echenique (63), Ricardo Anselmini (55) y Ricardo Suárez (60)- fueron condenados a prisión perpetua, en septiembre de 2002, porque fue sobreseído antes.El segundo juicio por el crimen de Natalia se puso en marcha este martes, con los testimonios del padre de la menor y de su madre, quien reclamó que "la justicia está demorando 22 años".En la primera audiencia, un testigo de identidad reservada, que tenía 13 años al momento del crimen, aseguró, en tanto, que había visto que cuatro policías subían a la fuerza a la adolescente de 15 años a un móvil policial en el cruce de calles 6 y 35.El crimen de Melmann ocurrió el 4 de febrero de 2001 y provocó la reacción de la comunidad local, que realizó junto a la familia múltiples marchas para pedir por el esclarecimiento del caso.Según se estableció en el juicio en 2002, la víctima fue obligada a subir a una camioneta policial y llevada a una casa en el extremo sur de Miramar, donde "fue accedida carnalmente", y luego, "con el inequívoco propósito de procurar la impunidad de la agresión sexual", fue estrangulada con un cordón de sus zapatillas.Los tres policías condenados a perpetua trasladaron luego el cuerpo al vivero Florentino Ameghino, donde fue hallado semienterrado cuatro días más tarde.