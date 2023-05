Aprobaron la primera vacuna del mundo contra el virus que causa la bronquiolitis

La vacuna tiene una efectividad del 83% en la prevención de infecciones del tracto respiratorio inferior / Foto: archivo.

El virus también afecta a los adultos y puede ser peligroso para los ancianos cuando degenera en una infección respiratoria (bronquiolitis o neumonía)

Estados Unidos aprobó este miércoles la primera vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS), que causa la bronquiolitis, para adultos de 60 años o más, dijeron las autoridades sanitarias.Esta, "es un importante logro en términos de salud pública en la prevención de una enfermedad que puede ser mortal", afirmó en un comunicado Peter Marks, responsable de la FDA, la agencia estadounidense reguladora de los medicamentos, consignó la agencia AFP.El VRS es un virus muy extendido y muy contagioso, conocido sobre todo por causar bronquiolitis (infección de los bronquios pequeños) en niños pequeños durante el invierno.El Ministerio de Salud argentino explica que la bronquiolitis "afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir".Y añade que "al no existir tratamientos para el virus (no hay jarabes ni antibióticos), es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, pese a la dificultad respiratoria".Sin embargo, el virus también afecta a los adultos y puede ser peligroso para los ancianos cuando degenera en una infección respiratoria (bronquiolitis o neumonía).Según las autoridades sanitarias estadounidenses,La autorización de la FDA se basa en un ensayo clínico con aproximadamente 25.000 participantes, de los cuales la mitad recibió la vacuna y la otra mitad un placebo.Se encontró que la vacuna tiene una efectividad del 83% en la prevención de infecciones del tracto respiratorio inferior.La semana pasada, esta misma vacuna recibió la opinión favorable de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).Los laboratorios Pfizer y Moderna también están desarrollando sendas vacunas contra el VRS para los ancianos.