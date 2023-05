El líder Racing recibe al campeón vigente Flamengo por la tercera fecha

Racing busca seguir en la punta ante Flamengo (Foto Julián Álvarez).

Posibles formaciones

Racing Club recibirá este jueves al campeón vigente, Flamengo de Brasil, con el objetivo de conseguir una victoria que lo deje cerca de clasificar a la próxima fase, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores de América.El partido se jugará desde las 19 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y la transmisión de TV estará a cargo de la señal de cable Fox Sports.La "Academia" lidera en soledad su zona con puntaje ideal (6) tras las victorias ante Ñublense en Chile (2-0) y Aucas de Ecuador en Avellaneda (3-2), mientras que en el ámbito local se ubica en la 14ta. posición con 18 puntos, a 16 del puntero River, y viene de perder por 3-1 ante Boca Juniors el sábado pasado.En caso de que Racing consiga una victoria ante el conjunto brasileño, llegará a los nueve puntos y quedará cerca de lograr el boleto a los octavos de final del certamen continental, el máximo objetivo de la institución albiceleste, que consiguió por única vez en 1967.El entrenador Fernando Gago, cuestionado por parte de los hinchas académicos luego de la seguidilla de cinco partidos sin victorias con un empate y cuatro derrotas en el torneo local, no podrá contar con cuatro futbolistas para recibir al conjunto de Río de Janeiro.Los defensores Gonzalo Piovi (lesión grado 2 del ligamento colateral medial en la rodilla izquierda) y Facundo Mura (herida contuso cortante en región fronto-parietal izquierdo que requirió sutura) terminaron con dolencias físicas ante el "Xeneize".Piovi estará alrededor de un mes afuera de los campos de juego, mientras que a Mura lo aguardarán para ver si evoluciona favorablemente, para determinar su inclusión en el compromiso copero ante el "Mengao".En caso de que Mura no llegue en condiciones su lugar será cubierto por Iván Pillud o el chileno Oscar Opazo, mientras que el reemplazante de Piovi saldrá de los siguientes jugadores: Tomás Avilés, Jonathan Galván o Emiliano Insúa.Por su parte, el mediocampista creativo Maximiliano Moralez deberá cumplir una fecha de suspensión por la roja recibida ante Aucas.Y Jonathan Gómez, titular en los últimos partidos, no estará disponible por una lesión muscular grado 2 en el gemelo interno, lugar que sería ocupado por Emiliano Saliadarre o Nicolás Reniero.Flamengo, por su parte, cuenta con tres puntos en la zona, tras la caída por 2 a 1 frente al Aucas en el debut copero y el triunfo por 2 a 0 ante Ñublense en Río de Janeiro.En el Brasileirao, el equipo dirigido por el entrenador argentino Jorge Sampoli se ubica en el 13er. lugar con tres unidades, a razón de una victoria y dos derrotas, la última por 3 a 2 ante Botafogo.Sampaoli, ex técnico del seleccionado argentino en el Mundial de Rusia 2018, pondrá en cancha a los mismos once jugadores que se impusieron a Ñublense en el estadio Maracaná.En la próxima jornada (4ta.) Racing visitará a Aucas en Ecuador y el Flamengo a Ñublense de Chile.Racing Club: Gabriel Arias; Mura o Pillud u Opazo, Leonardo Sigali, Avilés o Galván o Insúa, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Emiliano Saliadarre; Gabriel Hauche, Paolo Guerrero, Matias Rojas. DT: Fernando Gago.Flamengo: Santos; Fabricio Bruno, David Luiz, Léo Pereira; Marinho, Arturo Vidal, Gerson, Ayrton Lucas, Thiago Maia; Pedro, Gabriel. DT: Jorge Sampaoli.Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)Cancha: RacingTV: Fox SportsHora: 19.00.